Papá de Neymar es el nuevo director ejecutivo del Santos de Brasil

Incluso los Neymar le han prestado dinero a la institución paulista, que enfrenta…

El padre de la estrella brasileña fue nombrado director ejecutivo del Santos de Brasil, el club donde debutó y milita actualmente su hijo. El nombramiento de Neymar Santos es solo una de las más recientes muestras de la creciente influencia de los Neymar en el Peixe desde que el astro regresó al equipo a comienzos de 2025. A través de su empresa NR Sports, padre e hijo han participado en mejoras en la infraestructura del estadio Vila Belmiro en Sao Paulo.

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Incluso los Neymar le han prestado dinero a la institución paulista, que enfrenta problemas financieros, pausibles en sus constante coqueteos con el descensa a la Serie B. Conocido en Brasil como Neymar Pai, Neymar Santos ocupará el cargo al menos hasta diciembre, cuando concluya el mandato del presidente actual, Marcelo Teixeira. El empresario podría mantenerse en el puesto si Teixeira, artífice del regreso de Neymar Jr, es reelegido en los comicios.

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Acompanhado do presidente Marcelo Teixeira, Neymar Pai é anunciado como novo CEO do Santos FC! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Uy82LMFR4Y — Santos FC (@SantosFC) November 6, 2026

Papá de Neymar, director ejecutivo de Santos

Desde su nueva función, Neymar Santos apoyará la gestión administrativa del club y presidirá el Instituto Meninos da Vila, dedicado a la formación y captación de jóvenes talentos. Tendrá participación "en la gestión y la integración de diferentes áreas, entre ellas el fútbol, el marketing y los nuevos negocios", informó el club a través de un mensaje en X. Neymar Jr debutó a los 17 años en el Santos, el equipo inmortalizado por Pelé en las década de 1950.

Antes de partir al fútbol de Europa, Ney contribuyó al título de la Copa Libertadores 2011, la última gran conquista de la escuadra brasileña. Una épocas que parecen estar muy lejanas de la realidad actual del club paulista. Santos ocupa la novena posición del Brasileirão, una zona que clasifica para la Copa Sudamericana 2027, pero que esta muy lejos de pelear por el campeonato o al menos luchar por uno de los cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027.

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El papá de Neymar con más control de Santos

Todas estas movidas empresariales y administrativas hacen pensar que Neymar Jr. alargará su vinculo con Santos que hasta el momento vence el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, habrá que esperar como avanzan las negociaciones, en caso de haberlas, y bajo que condiciones se dan entre ambos.

Incluso no sería descabellado pensar que los Neymar en el futuro tomen el control completo del equipo. No se debería descartar la posibilidad de que tras su retiro del fútbol profesional, el crack brasileño tome un rol vital para la administración de la escuadra de Sao Paulo como propietario o presidente.

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El fin de la carrera de Neymar esta cerca

Tras la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y el retiro de Neymar Jr. de la selección brasileña, es inevitable pensar que el final de su carrera esta cerca. Y desde que jugaba en Europa, el paulista siempre ha demostrado interes por los negocios alrededor del entretenimiento, el deporte y por supesto el fútbol.

Además, su legado con Brasil es imborrable. A pesar de no haber ganado ningún título importante con la selección mayor, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa Confederaciones 2013 acompañan su rotulo como máximo artillero en la historia de la Canarinha con 80 anotaciones.

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