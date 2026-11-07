España debe retirarse de la organización del Mundial 2030, que prepara junto a Portugal y Marruecos, si no acoge su final, estimó el candidato a presidente de la derecha española Alberto Núñez Feijóo, favorito para ganar las elecciones este 29 de noviembre de 2026. La final del campeonato debe ser "donde es lo justo, donde es lo oportuno, donde es indiscutible: en España", aseveró el líder del Partido Popular (PP) esta noche del jueves5 de noviembre en El Chiringuito.

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España en riesgo de no ser la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030

Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí. Recuperar el orgullo de nuestro país pasa también por no dejarse pisotear por nadie… A la primera potencia internacional en fútbol no se la humilla", escribió Feijóo este viernes 6 de noviembre en X (antes Twitter), donde puso el enlace con la entrevista.

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España quiere ser la sede de la final a como de lugar

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reiteró también este viernes que la final del Mundial debería jugarse en España, pero evitó hablar de retiradas. "En mi opinión la final se debería jugar en España. Sigo repitiendo esa opinión", dijo De la Fuente en la rueda de prensa posterior a la próxima convocatoria.

"Ahora, mi ocupación es, cuando lleguemos a ese Mundial, si Dios quiere, preparar el mejor equipo para volver a ganarlo. Hasta ahí puede llegar mi trabajo. Todo lo demás, cada uno que se encargue de lo que tiene que encargarse", dijo al ser preguntado sobre las afirmaciones de Feijóo, quien se juega la presidencia del país.

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España y Marruecos luchan por la final

Los coorganizadores de la edición de 2030, Portugal, España y Marruecos, se disputan la final: Madrid apuesta por el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

El influyente presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró en septiembre que ese partido de interés planetario tendrá lugar en su país "le guste a algunos o no". La FIFA aseguró en ese momento que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto al recinto de la gran final.

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España sostiene una disputa más allá de lo deportivo

Esta polémica tomó mayor peso mediático luego de que a finales de julio decenas de miles de migrantes irrumpieran desde Marruecos en el enclave español norafricano de Ceuta, provocando una crisis migratoria que todavía no se termina de solucionar y es tema clave en las elecciones españolas.

Feijóo ha acusado a Marruecos de estar detrás de la "invasión" y ha prometido "firmeza" frente al país vecino de llegar al Gobierno. Según las encuestas, el PP ganará las elecciones legislativas adelantadas del 29 de noviembre sobre los socialistas del jefe del ejecutivo Pedro Sánchez. Un panorama delicado para el país de los campeones del mundo.

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