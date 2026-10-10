El tanto del colombiano se sumó al buen momento goleador de los delanteros de la Selección Colombia en sus respectivos clubes. El viernes, Luis Javier Suárez también anotó con el Sporting de Lisboa en la victoria…

Jhon Córdoba volvió a celebrar un gol con el Krasnodar, aunque su anotación no fue suficiente para evitar la derrota 2-3 contra Zenit de San Petersburgo, este sábado 10 de octubre, por la Liga Rusa. El atacante descontó en el segundo tiempo y le dio una nueva esperanza a su equipo, que llegó a estar tres goles abajo en el marcador.

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Jhon Córdoba volvió al gol en Rusia: así le fue a Krasnodar contra Zenit

El tanto del colombiano se sumó al buen momento goleador de los delanteros de la Selección Colombia en sus respectivos clubes. El viernes, Luis Javier Suárez también anotó con el Sporting de Lisboa en la victoria 3-1 frente al SC Braga, en la Liga de Portugal. Así, ambos atacantes se hicieron presentes en el marcador durante el fin de semana.

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Córdoba apareció en la reacción del Krasnodar

El panorama se complicó para el equipo de Córdoba desde la primera mitad. Glushenkov abrió el marcador para el Zenit al minuto 40 y volvió a marcar en el tiempo añadido, dejando al conjunto visitante con una ventaja de dos goles antes del descanso.

La situación empeoró para el Krasnodar en el inicio del segundo tiempo. Al minuto 53, Aleksandr Sobolev anotó el tercer tanto del Zenit y puso contra las cuerdas al equipo local, que necesitaba una reacción inmediata para mantenerse con opciones de rescatar puntos.

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🇨🇴 GOOOL de Jhon Córdoba. El colombiano marcó el descuento para el 3-2 de #Krasnodar ante #Zenit, al 71’. Es su segunda anotación en lo que va de la Liga de Rusia https://t.co/22gVC7p7Q6 — Pipe Sierra (@PSierraR) October 10, 2026

La respuesta llegó dos minutos después, cuando Joao Batxi consiguió el primer descuento. Ese gol le permitió al Krasnodar recuperar impulso en ataque y buscar una remontada que parecía lejana tras la diferencia establecida por el rival.

Al minuto 71 llegó el turno de Jhon Córdoba. El delantero colombiano marcó el segundo tanto de su equipo y redujo la distancia a un solo gol. Con el 2-3, el Krasnodar volvió a ilusionarse con la posibilidad de conseguir el empate en el tramo final del compromiso.

Sin embargo, pese a los intentos por igualar el marcador, el conjunto local no encontró una nueva anotación y terminó cediendo los tres puntos ante el Zenit de San Petersburgo.

Segundo gol de Jhon Córdoba en la temporada

Más allá de la derrota, el tanto le permitió a Córdoba llegar a su segundo gol de la temporada con el Krasnodar. El atacante continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo, que buscará recuperarse en las próximas jornadas del campeonato ruso.

El encuentro también tuvo presencia colombiana en el equipo ganador, pues Wilmar Barrios hizo parte del Zenit de San Petersburgo, que consiguió la victoria como visitante frente a uno de sus rivales en el campeonato.

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Luis Javier Suárez también marcó en Portugal

El viernes, Luis Javier Suárez había sido protagonista con el Sporting de Lisboa en la visita al SC Braga. El colombiano comenzó el encuentro como suplente e ingresó al minuto 58, cuando su equipo perdía 1-0.

Suárez respondió poco después con un cabezazo al minuto 66, tras un centro de Nestory Irankunda, para conseguir el empate parcial. Posteriormente, un autogol de Bernardo Fontes al minuto 71 y una anotación de Rodrigo Zalazar al 82 sellaron el triunfo 3-1 del Sporting.

De esta manera, los dos delanteros colombianos celebraron durante el fin de semana. Mientras Suárez contribuyó a una remontada que terminó en victoria, Córdoba descontó para el Krasnodar en un partido que finalmente quedó en manos del Zenit.

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