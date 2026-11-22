Boca volvió a conquistar un título internacional y cerró un círculo que conecta buena parte de su historia gloriosa con nuestro país….

Mire más: Liverpool pasó por encima del Manchester United en un debut para el olvido de Pochettino

Barranquilla parecía Buenos Aires. Miles de argentinos atravesaron el continente para acompañar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana. Las banderas azules y amarillas inundaron las calles, los cánticos retumbaron hasta la madrugada y el estadio Metropolitano se transformó en una Bombonera improvisada.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Boca volvió a conquistar un título internacional y cerró un círculo que conecta buena parte de su historia gloriosa con nuestro país. El triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, terminó con una sequía de 18 años sin conquistas internacionales para el conjunto argentino. También dejó dos nuevos nombres colombianos en su palmarés: Sebastián Villa y Álvaro Montero, titulares en la final y protagonistas de la tercera Copa Sudamericana del club.

Publicidad

La relación entre Boca y Colombia, sin embargo, viene de mucho antes. Fue durante la época dorada de Carlos Bianchi cuando tres futbolistas nacionales ayudaron a construir una de las generaciones más exitosas de la historia del equipo: Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio “Chicho” Serna.

Los tres conquistaron las Copas Libertadores de 2000 y 2001, además de la Copa Intercontinental del 2000 frente al Real Madrid. Córdoba fue decisivo en los penaltis, Bermúdez ejerció como uno de los líderes de la defensa y Serna aportó equilibrio en el mediocampo. Sus actuaciones consolidaron una relación especial entre la hinchada xeneize y los futbolistas colombianos.

No se pierda: La selección femenina de Colombia anunció sus convocadas para enfrentar a Australia

En 2003 llegó otra conquista con presencia nacional. Luis Amaranto Perea y Fabián Vargas integraron el plantel que derrotó al Milan en Japón para levantar la Copa Intercontinental. Perea fue titular en aquella final, mientras que Vargas permaneció entre los suplentes.

Este último prolongaría su historia de éxitos. Vargas conquistó las Copas Sudamericanas de 2004 y 2005, además de las Recopas Sudamericanas de 2005 y 2008. Con cinco títulos internacionales, es el colombiano con más trofeos de esa categoría en Boca Juniors.

Le puede interesar: Paisas se coronó tricampeón del baloncesto colombiano tras vencer a Toros del Valle

Incluso antes de aquella generación existieron antecedentes particulares. Carlos Fernando Navarro Montoya, de Medellín y nacionalizado argentino, ganó cuatro títulos internacionales entre 1989 y 1993. También Wálter Perazzo, argentino nacido en Bogotá, conquistó la Supercopa de 1989 y la Recopa de 1990.

Ahora, 18 años después del último título internacional de Boca, Villa y Montero retomaron aquella tradición. El arquero siguió los pasos de Córdoba y el atacante terminó siendo figura. La paradoja fue hermosa para los hinchas: Boca Juniors viajó hasta Colombia para recuperar su gloria internacional y lo hizo, otra vez, con futbolistas colombianos en sus filas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador