Los sueños de hielo de una campeona del mundo: Kollin Castro

Kollin Castro nunca había liderado la carrera antes de iniciar la última de las cinco vueltas de la semifinal de los 1.000 metros esprint en los World Skate Games 2026. Sin embargo, apenas cruzó la línea para empezar la última vuelta, apretó el paso. Sus brazos y sus piernas se hicieron más largos: cada impulso empezaba a significar una distancia enorme. Al final de la primera curva de la última vuelta ya le sacaba dos metros a su perseguidora. En la recta amplió su ventaja y, en el último giro, ya todos y todas sabían que el título era para…

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Kollin Castro nunca había liderado la carrera antes de iniciar la última de las cinco vueltas de la semifinal de los 1.000 metros esprint en los World Skate Games 2026. Sin embargo, apenas cruzó la línea para empezar la última vuelta, apretó el paso. Sus brazos y sus piernas se hicieron más largos: cada impulso empezaba a significar una distancia enorme. Al final de la primera curva de la última vuelta ya le sacaba dos metros a su perseguidora. En la recta amplió su ventaja y, en el último giro, ya todos y todas sabían que el título era para la colombiana. Cuando cruzó la meta, el cronómetro marcó un minuto, 24 segundos y 751 milésimas. Había logrado un nuevo récord mundial; ella lo sabía.

“Me impresioné demasiado, pensé: ‘Qué chimba poder tener ese récord mundial, imponerlo’. Creo que es algo por lo que trabajé y estoy muy feliz de haber establecido esa marca”.

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Además, en la final de los 1.000 metros superó, con un tiempo de 1:27,882, a la estadounidense Corinne Stoddard y la chilena Catalina Lorca. Logró la medalla de oro: el récord era completo. Asimismo, su presea dorada se sumaba a la conseguida en los 200 metros meta contra meta.

No obstante, eso no fue todo. En la fase preliminar de los 500 metros + distancia, la colombiana volvió a romper una marca mundial. Castro cerró con un tiempo de 41.951 segundos durante las competencias en Asunción, Paraguay, superando el registro de 43.247 segundos que ostentaba su compatriota Hellen Montoya. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los 1.000 metros, ella no sabía en ese instante que había batido una marca global.

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🥇🥈🇨🇴 ¡Doblete colombiano en los World Skate Games!



Gran trabajo en equipo para Colombia en los 500 metros categoría élite del patinaje de velocidad.



🥇 Sara Muñoz se quedó con el título mundial.



🥈 Kollin Castro completó el 1-2 colombiano con la medalla de plata.



¡Otra… pic.twitter.com/dhepnFhM14 — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 13, 2026

“Me lo dijo mi compañera de cuarto, pues no sabíamos. Vimos una publicación, y ella me dijo: ‘Hey, tú también hiciste récord mundial en 500, y yo, no, no’. Luego miré el celular y sí, aparecía. Me empezaron a decir que había batido dos récords. Uno no se alcanza a imaginar la historia que uno está marcando en este deporte, y para mí es algo que me llena demasiado”.

Pese al nuevo récord mundial, en la final de dicha categoría Castro no logró llevarse la medalla de oro; quedó segunda. El título fue para la colombiana Sara Muñoz.

Pero esa no fue la única medalla de plata que Castro consiguió en Paraguay. No obstante, la otra tiene algunos matices de oro. La velocista compitió, como lo viene haciendo de un tiempo para acá, en la maratón del certamen: una modalidad distinta de aquella a la que está acostumbrada. Una es de potencia y velocidad; la otra, de resistencia.

“A mí me gustan demasiado las maratones, la verdad, aunque soy más de fondo. Es algo que disfruto, como que no hay presión, no hay nada. Entonces, no sé si sea eso lo que me lleva a estar en los mejores lugares. Ya he venido corriendo maratones y esta vez se me dio la oportunidad de quedar entre las tres primeras. Seguiré metiéndole a las maratones”.

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¡QUE HICISTE KOLLIN 🤯! Así fue como la colombiana Kollin Castro rompió el récord mundial en la prueba de los 1000 metros sprint en los World Skate Games.



¡Orgullo Colombiano 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/Tqc5dVvQwr — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 15, 2026

El rendimiento de Castro, y en general de toda la delegación de Colombia durante los World Skate Games, fue increíble. Gran parte de esos resultados son producto de la ardua preparación que hicieron los y las deportistas.

“Creo que es algo que uno no se alcanza a imaginar. Realmente me impresionó, pero digo: bueno, si lo logré, es porque hemos trabajado duro para esto. Creo que los dos meses de concentración nos sirven para llegar a nuestro máximo nivel. Los entrenamientos de cicla, patines y gimnasio nos hicieron llegar muy, pero muy fuertes a ese Mundial”.

Desde el inicio de 2026 Castro y toda la delegación nacional tenían en la mira la cita orbital. Sin embargo, dos meses antes de que la competencia se pusiera en marcha, los entrenamientos se intensificaron.

“Nosotros empezamos una concentración en la que hacíamos montaje, cicla, gimnasio y entrenamientos de patinaje en doble jornada. Es duro por el cansancio que uno siente, pero siempre tenemos esas ganas de quedar campeones mundiales. Entonces, creo que cuando esas ganas están, todos esos entrenamientos se hacen con muchísimo amor”.

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🏆🇨🇴 ¡De celebración!



La Selección Colombia se coronó campeona del Panamericano de Naciones Guarne 2026 con 60 medallas: 29🥇, 22🥈 y 9🥉.



Gisell Caicedo, Emanuel Ramos, Kollin Castro y Stiven Villegas hicieron sonar varias veces el himno nacional.#OrgulloColombiano pic.twitter.com/rNIqU4eWDB — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) July 21, 2026

Esa misma dedicación, ahora, quiere cambiar de foco. La colombiana le apunta a una medalla olímpica. Aunque el patinaje de velocidad sobre ruedas no es parte de los Juegos, el patinaje de velocidad sobre hielo sí. Es por eso que el próximo objetivo de Castro es competir al máximo nivel sobre el hielo.

“Para nadie es un secreto que sería chévere poder conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos, ya que el patinaje de carreras todavía no es parte del programa olímpico. Después de los Juegos Nacionales sí me gustaría involucrarme más en el patinaje sobre hielo. Es algo que me llama mucho la atención. Sería chévere poder ser campeona olímpica y llevar el nombre de Colombia a lo más alto. Entonces, creo que se viene eso: poder ir a entrenar, conocer cómo es y prepararme”, dice.

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