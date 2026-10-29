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Los sueños de hielo de una campeona del mundo: Kollin Castro

En entrevista con El Espectador, la patinadora colombiana habló sobre sus dos récords mundiales en Asunción 2026 y sus planes a futuro.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Colombia quiere seguir haciendo historia en los World Skate Games Asunción 2026
Kollin Castro celebra la medalla de oro en la prueba de la vuelta al circuito durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Kollin Castro nunca había liderado la carrera antes de iniciar la última de las cinco vueltas de la semifinal de los 1.000 metros esprint en los World Skate Games 2026. Sin embargo, apenas cruzó la línea para empezar la última vuelta, apretó el paso. Sus brazos y sus piernas se hicieron más largos: cada impulso empezaba a significar una distancia enorme. Al final de la primera curva de la última vuelta ya le sacaba dos metros a su perseguidora. En la recta amplió su ventaja y, en el último giro, ya todos y todas sabían que el título era para…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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