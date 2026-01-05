Joao Cancelo, a un paso de volver al Barcelona: acuerdo verbal y sacrificio salarial clave

El club azulgrana acelera su primer movimiento del mercado de invierno con la cesión del portugués. El acuerdo verbal con el Al-Hilal y el esfuerzo económico del jugador destrabaron la operación. Foto: EFE - Siu Wu

El FC Barcelona empieza a mover el mercado de invierno con una operación que traería de regreso a viejo conocido, en una línea que hacen falte reforzar. La llegada de João Cancelo al conjunto azulgrana, en condición de cesión desde el Al-Hilal, está cada vez más cerca de concretarse y, según informó Diario Sport, el acuerdo se encuentra en su fase final, a la espera de detalles contractuales.

El club catalán ya envió su primera oferta oficial a la entidad saudí con el objetivo de cerrar la incorporación del lateral portugués por lo que resta de la temporada. El movimiento se ha acelerado en las últimas horas y ya habrían llegado a un acuerdo verbal entre ambos clubes y los contratos ya están siendo redactados para hacer oficial la operación. Barcelona, incluso, está aprovechado su presencia en Arabia Saudí para dejar encaminada su primera incorporación del mercado invernal.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por el aspecto económico. El Barça asumiría alrededor de cinco millones de euros del salario de Cancelo durante este medio curso, una cifra que solo es posible gracias a la importante rebaja salarial aceptada por el jugador, superior al 50% de lo que percibía en Arabia. En un contexto de estrictas limitaciones financieras, este gesto ha sido determinante para que la operación avance con rapidez y sin mayores sobresaltos.

Más allá de los números, otro factor es el contexto del vestuario. Cancelo atravesaba una situación incómoda en el Al-Hilal, marcada por diferencias con el técnico Simone Inzaghi, y desde hace meses tenía como prioridad regresar al fútbol europeo. Su nombre ya había aparecido en la órbita azulgrana incluso antes de la lesión de Andreas Christensen, pero en ese momento las restricciones del fair play financiero impedían cualquier movimiento. La baja de larga duración del danés cambió el escenario y abrió la puerta para que el club pudiera inscribir al portugués.

Desde la dirección deportiva se entiende esta llegada como una oportunidad de mercado. Hansi Flick había sido claro en sus comparecencias públicas al señalar la necesidad de reforzar la defensa. La idea inicial pasaba por incorporar a un central con capacidad para desempeñarse como lateral en contextos puntuales, con el fin de cubrir urgencias y ampliar variantes tácticas. Sin embargo, el perfil de Cancelo terminó imponiéndose por su calidad contrastada, su polivalencia, un costo asumible dentro del actual marco financiero y, especialmente, su voluntad expresa de volver al Barcelona.

Barcelona está en Arabia por la Supercopa de España

el conjunto azulgrana está en territorio árabe para afrontar el torneo que reúne a los finalistas de la Copa del Rey y los dos primeros de la liga. En este caso estarán, junto a Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao y Atlético de Madrid.

El equipo de Lamine Yamal iniciará el torneo enfrentando a Athletic el próximo 7 de enero en la primera semifinal de la competición.

