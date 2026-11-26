El atacante pereirano fue determinante en el triunfo 2-0 del conjunto español en Eslovaquia. Después de superar una lesión, regresó a la competencia con una actuación destacada: anotó los dos goles del…

El doblete que consiguió Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la Champions League no pasó inadvertido. Su actuación con el Real Betis frente al Slovan Bratislava le permitió al delantero colombiano hacerse un lugar entre los mejores futbolistas de la quinta jornada del torneo europeo, pues fue incluido en el equipo ideal que seleccionó la UEFA.

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Juan Camilo Hernández, en el equipo ideal de la semana de la Champions League

El atacante pereirano fue determinante en el triunfo 2-0 del conjunto español en Eslovaquia. Después de superar una lesión, regresó a la competencia con una actuación destacada: anotó los dos goles del compromiso y consiguió su primer doblete en la máxima competición de clubes de Europa.

El primer tanto llegó al minuto 43, cuando aprovechó un centro de Ángel Ortiz para imponerse en el juego aéreo y vencer de cabeza al arquero Dominik Takáč. En la segunda parte, al 57, repitió la fórmula. Esta vez recibió un preciso envío de Isco y volvió a ganar por arriba para ampliar la ventaja del Betis.

El colombiano estuvo cerca de completar una tripleta, pero el técnico Manuel Pellegrini decidió sustituirlo al minuto 60 para darle descanso. Su actuación, sin embargo, ya había sido suficiente para convertirse en uno de los nombres destacados de la jornada.

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Cucho Hernández, entre las figuras de la quinta fecha de Champions

La UEFA destacó especialmente la movilidad del delantero colombiano y su efectividad frente al arco rival. En la explicación de su elección, el Grupo de Observadores Técnicos resaltó que, después de recuperarse de una lesión, el pereirano llamó la atención por sus movimientos inteligentes y su capacidad para concretar las oportunidades de gol.

El reconocimiento llegó en una jornada en la que el equipo ideal reunió futbolistas de diez clubes diferentes. La selección estuvo a cargo del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que cuenta con el seguimiento de los partidos y el respaldo de la Unidad de Análisis de Partidos del organismo, con sede en Nyon, Suiza.

El once de la semana quedó conformado por Alisson Becker (Liverpool); Nathan Ngoy (Lille), Logan Costa (Villarreal), Mario Hermoso (Roma); Nicolò Barella (Inter), Luis Milla (Como), Rayan Cherki (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid); Anthony Gordon (Barcelona), Cucho Hernández (Real Betis) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

Entre los nombres más destacados también aparecen Mbappé y Bellingham, quienes fueron determinantes para la victoria del Real Madrid sobre el PSV. El delantero francés marcó dos goles, mientras que el inglés ingresó desde el banco de suplentes, anotó y dio una asistencia para impulsar la remontada del equipo español.

Por su parte, Rayan Cherki fue reconocido por su influencia en el empate del Manchester City frente al Napoli, mientras que Alisson Becker sobresalió en el triunfo del Liverpool, con cinco atajadas y una asistencia.

Juan Camilo Hernández llegó a tres goles en la Champions League

El reconocimiento individual llega en un momento importante para el colombiano. Con sus dos anotaciones frente al Slovan Bratislava, Cucho Hernández alcanzó los tres goles en la presente edición de la Champions League y firmó su primer doblete en el certamen.

Además, 2026 ha sido un año destacado para los futbolistas colombianos en este apartado. Antes del delantero del Betis, Camilo Durán había conseguido un doblete con Qarabag frente al Eintracht Frankfurt, mientras que Luis Javier Suárez también marcó dos tantos con el Sporting de Lisboa, en el compromiso frente al LASK.

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Así, el atacante del Real Betis se sumó a la lista de colombianos que han conseguido marcar al menos dos goles en un mismo partido de la Champions League, un registro que tuvo como primer protagonista a Faustino Asprilla, autor de un triplete con Newcastle frente al Barcelona en 1997.

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