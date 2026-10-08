Liverpool vs. Manchester City, el plato fuerte del regreso de las ligas europeas

Si hay un equipo en Europa al que se le ha hecho especialmente incómodo el parón internacional es Manchester City, en el foco de la polémica desde que fuese declarado…

Antes, el sábado, FC Barcelona y Real Madrid reanudan su lucha en LaLiga con sendos compromisos en casa ante Getafe y Villarreal respectivamente.

Después de un parón por partidos de selecciones inusualmente largo, de tres semanas, los aficionados a los grandes campeonatos podrán saciar el domingo su hambre de fútbol de clubes con un estelar Liverpool vs. Manchester City.

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Si hay un equipo en Europa al que se le ha hecho especialmente incómodo el parón internacional es Manchester City, en el foco de la polémica desde que fuese declarado "culpable" de "graves" infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, la mejor época de la historia del club ‘Citizen’.

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Líderes de la Premier League con pleno de victorias en las cinco fechas disputadas, los hombres de Enzo Maresca, a falta de conocer la sanción que se le impone al club, necesitan victorias sobre el césped que le hagan olvidar sus problemas en los despachos.

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Aunque su rival de esta sexta fecha no se presenta como el más propicio para ello. El City visita Anfield, donde espera el Liverpool de Andoni Iraola, sexto en la tabla.

A tres puntos del líder, el vigente campeón Arsenal tratará de celebrar la reciente renovación de su DT Mikel Arteta con una victoria en el Emirates ante el Leeds.

España: a la caza del Barça con la duda de Mbappé

¿Y si al término de la octava fecha de LaLiga el FC Barcelona aventajase en 9 puntos al Real Madrid? La ecuación no parece imposible, habida cuenta de que el líder culé recibe en el Camp Nou al Getafe, y que el conjunto merengue tendrá un compromiso complicado ante el Villarreal, otro equipo Champions que parece haber despertado tras un mal inicio.

El equipo de José Mourinho, que juega el sábado más tarde que el Barça, podría saltar al césped del Bernabéu con la presión de verse a nueve puntos de su eterno rival, mientras se mantiene la duda de si su estrella Kylian Mbappé, lesionado con Francia, podrá estar ante el "Submarino Amarillo".

Intercalados entre los dos gigantes del fútbol español están igualados a cinco puntos del liderato el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone y el Betis del "Ingeniero" Pellegrini. Ambos tendrán rivales "a priori" asequibles para poder mantenerse en el podio (Alavés y Osasuna respectivamente).

Italia: máxima igualdad

Hasta siete equipos en la zona alta se hallan en una horquilla de siete puntos antes de la sexta fecha de la Serie A.

Desde la Roma, líder con 13 puntos, hasta el Como de Cesc Fábregas, su rival del sábado, séptimo con 10 puntos.

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También cuenta con diez unidades la Juventus (7º), que visita Cerdeña para enfrentarse al Cagliari (5º), revelación de este inicio del campeonato con 12 puntos.

Alemania: derbi bávaro de altura

El Bayern Munich visita el sábado al Augsburgo en un derbi bávaro entre el segundo y el cuarto clasificado de la Bundesliga antes de la quinta fecha.

Luis Díaz, en el entrenamiento de Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Un día antes, el Borussia Dortmund tratará de ampliar a cinco puntos su ventaja en el liderato ganando al Werder Bremen.

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Con los mismos 10 puntos que el Bayern, fruto de tres victorias y un empate, aparece el Friburgo, que esta semana renovó a su defensor Matthias Ginter, internacional alemán de 32 años y aficionado del club desde su infancia, que recibirá el domingo al recién ascendido Schalke 04.

Francia: Lens-Lyon para abrir boca

La sexta fecha de la Ligue 1 francesa abre el telón el viernes con un atractivo Lens-Lyon.

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El Lens, subcampeón de liga la temporada pasada, recibe al actual segundo en la tabla en una situación preocupante en la tabla. Los "Sangre y Oro" son 15º y podrían caer a zona de descenso a lo largo del fin de semana.

Tres puntos darían el liderato provisional al Lyon, al menos hasta que el Mónaco de Filipe Luis reciba al Toulouse en el estadio Louis-II.

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Y el actual campeón de Ligue 1 y de Europa, PSG, regresa a la competición recibiendo en el Parque de los Príncipes al Le Mans.

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