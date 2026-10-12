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Luis Díaz vive horas bajas en Alemania con Bayern Múnich: ¿qué pasa con su chispa?

Tras una buena primera temporada, el arranque de la segunda campaña de Luis Díaz en Bayern Múnich no es bueno. ¿Son tan malos sus números en el fútbol alemán?

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz, apenas tiene un gol esta temporada con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X

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Luis Díaz pasó de los elogios a las críticas en cuestión de meses. Después de convertirse en una de las grandes figuras de Bayern Múnich durante su primera temporada, el delantero colombiano atraviesa, apenas unos meses después, un arranque irregular en la campaña 2026-2027. Sus estadísticas reflejan una caída considerable en su producción ofensiva.

Mire más: Max Eberl respaldó a Luis Díaz en Bayern Múnich: "Está recuperando su mejor forma"

El diario alemán “Bild” encendió la polémica ayer con un artículo titulado: “Bayern tiene la crisis de…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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