Luis Díaz vive horas bajas en Alemania con Bayern Múnich: ¿qué pasa con su chispa?

El diario alemán “Bild” encendió la polémica ayer con un artículo titulado: “Bayern tiene la crisis de…

Luis Díaz pasó de los elogios a las críticas en cuestión de meses. Después de convertirse en una de las grandes figuras de Bayern Múnich durante su primera temporada, el delantero colombiano atraviesa, apenas unos meses después, un arranque irregular en la campaña 2026-2027. Sus estadísticas reflejan una caída considerable en su producción ofensiva.

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El diario alemán “Bild” encendió la polémica ayer con un artículo titulado: “Bayern tiene la crisis de Díaz”. La publicación cuestionó su falta de efectividad, las ocasiones desperdiciadas y su escasa influencia en determinados momentos de los partidos.

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Según el medio, el colombiano ha estado prácticamente invisible en algunos encuentros, especialmente por la banda izquierda. Una situación que contrasta con el rendimiento de Michael Olise, quien acumula ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos.

¿Qué dicen las estadísticas de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Los números respaldan parte de las críticas. Díaz acumula ocho partidos oficiales esta temporada, con apenas un gol y ninguna asistencia. Ha disputado 615 minutos, lo que significa que necesita, hasta ahora, esa misma cantidad de tiempo para marcar una anotación.

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En la Bundesliga ha participado en cinco encuentros, con 355 minutos y un gol. En la Champions League suma 80 minutos; en la Copa de Alemania, 90, y en la Supercopa, otros 90. En estas tres últimas competiciones todavía no registra participaciones directas en goles.

Además, ha sido sustituido en cuatro encuentros y comenzó uno desde el banco de suplentes. Aunque estas cifras no demuestran por sí solas un bajo rendimiento, sí evidencian que todavía no recupera la influencia de la campaña anterior.

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La diferencia resulta significativa. En su primera temporada con Bayern, Díaz acumuló 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos oficiales. Fue protagonista de un equipo que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y compitió bien en Champions.

¿Por qué critican a Luis Díaz en Alemania?

El problema no es solamente estadístico. La prensa alemana cuestiona especialmente su definición. Aunque continúa participando en acciones ofensivas y generando oportunidades, le ha faltado precisión para convertirlas en goles.

El ejemplo más reciente ocurrió el sábado, durante el empate 2-2 contra Augsburgo. Díaz consiguió marcar dos veces, pero ambas acciones fueron anuladas por fuera de juego. Una de ellas, una espectacular definición de tijera, provocó controversia por la decisión arbitral.

Sin embargo, Bayern mantiene su respaldo. Max Eberl, director deportivo del club, reconoció que un gol le habría ayudado a recuperar confianza, pero destacó que sigue involucrándose en el juego y considera que su rendimiento está mejorando.

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Y también existe un factor físico. Néstor Lorenzo había reconocido que observaba señales de cansancio en Díaz, después de una temporada exigente y su participación con Colombia en el Mundial de 2026. Por eso, el atacante recibió descanso durante la fecha FIFA.

La gran pregunta es si atraviesa una crisis prolongada o simplemente una mala racha. Su producción ofensiva está lejos de la temporada anterior, pero ocho partidos todavía representan una muestra reducida para establecer conclusiones definitivas.

Luis Díaz tendrá una nueva oportunidad hoy, cuando Bayern Múnich visite al Viking de Noruega, por la segunda fecha de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana, con transmisión de ESPN y Disney+. Será otra ocasión para que el guajiro empiece a cambiar las críticas por goles.

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