Netflix llegó a un acuerdo para transmitir el Mundial de 2030: ¿involucra a Colombia?

Netflix dio un golpe sobre la mesa en el negocio de las transmisiones deportivas. La plataforma anunció este martes 13 de octubre que adquirió los derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, una decisión que representa un cambio significativo en la manera de comercializar el torneo más importante del fútbol internacional. Sin embargo, el acuerdo tiene una precisión fundamental: la exclusividad corresponde únicamente a España y Andorra, por lo que no significa que Netflix vaya a transmitir el campeonato en todo el mundo.

La compañía ofrecerá en directo los 104 partidos del Mundial de 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como principales anfitriones. Será la primera vez que Netflix asuma la cobertura completa de una Copa del Mundo masculina, un acontecimiento que hasta ahora había estado dominado por grandes cadenas de televisión y operadores tradicionales. La apuesta adquiere mayor relevancia porque España será uno de los organizadores del torneo y llegará como vigente campeona mundial, después del título conseguido en 2026.

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¿Todos los partidos del Mundial 2030 serán exclusivos de Netflix?

Pese a la magnitud de la operación, Netflix no tendrá todos los encuentros reservados para sus suscriptores. El acuerdo establece que en España se podrá ver gratuitamente un partido de cada jornada. Adicionalmente, la compañía ofrecerá a una cadena nacional de televisión abierta un paquete que incluirá todos los compromisos de la selección española, las dos semifinales y la final. De esta manera, los encuentros de mayor interés para el público local mantendrán una ventana de transmisión gratuita. Todavía no se conoce qué canal recibirá esos derechos.

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El proyecto tampoco se limitará a emitir los 90 minutos de cada encuentro. Netflix prepara una cobertura con programas antes y después de los partidos, espacios de análisis durante los descansos, resúmenes diarios y producciones especiales previas al campeonato. La intención es construir una oferta de entretenimiento alrededor del Mundial, con contenidos adaptados al público español. Por ahora, la empresa no ha anunciado cuánto pagó por los derechos ni si los suscriptores necesitarán contratar un paquete adicional para acceder a todos los encuentros.

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El anuncio confirma una transformación que ya venía experimentando el mercado en España y por supuesto en el mundo. En el Mundial de 2026, la plataforma DAZN ofreció los 104 partidos del campeonato mediante un acuerdo con Mediapro, mientras que la televisión pública mantuvo la emisión de una selección de encuentros. Cuatro años después, Netflix asumirá el protagonismo de esa distribución. El movimiento evidencia que las compañías de streaming ya no compiten solamente por películas, series y documentales, sino también por acontecimientos deportivos capaces de concentrar audiencias millonarias.

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. pic.twitter.com/Gu45LFyu8u — Netflix España (@NetflixES) October 13, 2026

La relación de Netflix con la FIFA, sin embargo, comenzó antes de este anuncio. En diciembre de 2024, ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo por los derechos del Mundial Femenino de 2027 y 2031 en Estados Unidos, una operación cuya cobertura también se extenderá a Canadá. Además, la plataforma ha incorporado a su catálogo eventos de la NFL, la MLB, la WWE y grandes combates de boxeo. Su estrategia consiste en apostar por acontecimientos deportivos de enorme repercusión, sin asumir necesariamente el costo de transmitir temporadas completas de las principales ligas.

Bela Bajaria, directora de Contenidos de Netflix, destacó la dimensión cultural de la operación y recordó la experiencia de presenciar el título mundial conseguido por España en 2026. Para la ejecutiva, la posibilidad de transmitir el siguiente campeonato en un país que también será anfitrión representa una oportunidad especial. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, celebró por su parte la ampliación de la alianza y explicó que ambas organizaciones buscan acercar la competición a nuevas audiencias mediante diferentes formas de distribución.

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El escenario elegido para esta transformación será una Copa del Mundo histórica. El Mundial de 2030 conmemorará los cien años de la primera edición, disputada en Uruguay en 1930, y tendrá una organización repartida entre seis países. España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del campeonato, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán un encuentro conmemorativo cada uno. La competición mantendrá el formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, una dimensión que también incrementa el valor comercial de sus derechos de transmisión.

¿Netflix transmitirá el Mundial 2030 en Colombia?

Para los aficionados colombianos, el anuncio no supone ningún cambio confirmado en las transmisiones del Mundial de 2030. Los derechos adquiridos por Netflix se limitan a España y Andorra, de manera que los usuarios de la plataforma en Colombia no tendrán acceso automáticamente a los 104 partidos. La distribución de la señal en territorio colombiano dependerá de los acuerdos que establezca la FIFA para este mercado. Hasta el momento, el anuncio de Netflix tampoco permite determinar qué operadores tendrán los derechos en el resto de América Latina.

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Más allá de su alcance geográfico, la operación plantea un precedente para el futuro de las transmisiones deportivas. La entrada de Netflix en la Copa del Mundo masculina aumenta la competencia por los derechos audiovisuales y abre la posibilidad de que otras plataformas digitales busquen acuerdos similares en distintos mercados. También plantea interrogantes sobre el costo para los aficionados y la permanencia del fútbol en televisión abierta. Lo que está confirmado, por ahora, es que el Mundial de 2030 marcará un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol, las plataformas de streaming y los espectadores.

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