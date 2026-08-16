La razón por la que Barcelona se arrepintió de la opción de fichar a Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez celebra en Portugal. Foto: AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barcelona sigue sin resolver uno de sus principales problemas en el comienzo de la temporada: encontrar un delantero centro.

Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres, el cuadro catalán quedó obligado a acudir al mercado para reforzar una posición que considera prioritaria y en la que, hasta el momento, no ha logrado concretar su principal objetivo.

Mire más: Arsenal arrolló al City y se quedó con el primer título de la temporada en Inglaterra

El gran deseo del Barcelona es Julián Álvarez, pero sacarlo del Atlético de Madrid se ha convertido en una operación especialmente complicada.

El conjunto rojiblanco no quiere desprenderse fácilmente de una de sus grandes estrellas y las dificultades de la negociación llevaron al equipo catalán a empezar a estudiar alternativas por si definitivamente no consigue cerrar la llegada del delantero argentino.

Las posibilidades de un “nuevo” Luis Suárez se cayeron

Fue en ese escenario que apareció Luis Javier Suárez. Según reveló Fabrizio Romano, una de las principales referencias del mercado de fichajes, el delantero colombiano del Sporting de Portugal estaba en la lista de opciones del Barcelona.

No se pierda: La fórmula para hacer un Gran Premio en Colombia

El atacante de la selección de Colombia era visto con buenos ojos como una posible alternativa a Álvarez, aunque desde el comienzo existía un obstáculo importante: el conjunto portugués no tenía intención de venderlo y remitía a cualquier interesado a su cláusula de rescisión.

Este domingo, sin embargo, Romano entregó una nueva actualización y aseguró que Barcelona desistió de la posibilidad de fichar al colombiano.

La razón es económica: el club catalán no está dispuesto a pagar los 80 millones de euros de la cláusula de Suárez, una cifra que considera demasiado elevada. Sporting, por su parte, no contempla hacer descuentos ni negociar una salida por debajo de ese valor y espera que el delantero continúe en Portugal.

Mire, también: El Ministerio del Deporte que recibió Abelardo de la Espriella: una cartera a la deriva

De esta manera, Luis Javier Suárez sale, al menos por ahora, de los planes del Barcelona, que tendrá que seguir buscando alternativas en el mercado.

Julián Álvarez continúa siendo el objetivo principal, pero ante las dificultades que plantea Atlético de Madrid, el cuadro culé seguirá estudiando delanteros más económicos que puedan convertirse en una opción viable para reforzar un puesto que sigue siendo una de sus grandes prioridades para la temporada que ya comenzó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador