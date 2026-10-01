"Tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado": Néstor Lorenzo

Uno de los principales cambios estará en la portería. Lorenzo explicó que Álvaro Montero, quien fue titular contra México, probablemente no estará desde el…

La selección de Colombia continúa su preparación para el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre. Luego del empate 1-1 contra México, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá contra Paraguay este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en un compromiso en el que el entrenador argentino confirmó que realizará modificaciones en la nómina titular.

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Uno de los principales cambios estará en la portería. Lorenzo explicó que Álvaro Montero, quien fue titular contra México, probablemente no estará desde el inicio contra Paraguay, debido a que quiere darle minutos a los tres arqueros convocados durante esta concentración. "Puede ser que cambie el arquero, quiero ver a los 3 si es posible. Es muy probable que en esa posición sea uno de los cambios", afirmó el seleccionador colombiano.

Además, el técnico destacó la llegada de los nuevos convocados y resaltó su proceso de adaptación dentro del grupo. Sobre los futbolistas Juan Manuel Rengifo y Matías Orozco, quienes buscan ganarse un lugar en el equipo nacional, el entrenador explicó que deben esperar su oportunidad.

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👀 ¿Habrá cambios para enfrentar a Paraguay? Néstor Lorenzo respondió y habló de los nuevos talentos de la ‘Tricolor’.#futbol2026 #seleccioncolombia pic.twitter.com/VUbwTJejZH — Gol Caracol (@GolCaracol) October 1, 2026

Declaraciones de Néstor Lorenzo sobre los aficionados y la selección de Colombia

El entrenador también se refirió al vínculo entre el equipo y los aficionados, después de las críticas que surgieron tras algunos resultados recientes. Lorenzo aseguró que nunca existió una ruptura entre la hinchada y el seleccionado nacional.

“Yo la verdad que tengo una relación estupenda, ando por la calle en Bogotá y la gente, no a mi, pero le agradece a la selección todas las ilusiones que generamos y todas las actuaciones y la entrega que dio el equipo en el Mundial. Creo que nunca hubo una relación mala entre el hincha y la selección, nunca. Siempre se le valoró el esfuerzo, la actitud y también el fútbol que desplegó durante gran parte del Mundial. Hasta el cuarto partido, los técnicos campeones del mundo, De La Fuente, Roberto Martínez, todos… nos mostraban como favoritos, hasta el cuarto partido. Jugamos cinco".

Admás, añadió: "Creo que merecimos ganar y perdimos por penales. No fue que hubo un momento malo o una crisis, no pasó nada de eso. Pasó que el fútbol eligió a otro equipo y eso lo tenemos que aceptar porque el fútbol es así, no siempre gana el mejor. Y Suiza fue un gran rival, después lo demostró”.

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⚽ El respeto de Néstor Lorenzo por la Paraguay de Gustavo Alfaro, rival de Colombia.#futbol2026 #seleccioncolombia pic.twitter.com/3HHpZmbreO — Gol Caracol (@GolCaracol) October 1, 2026

Por otro lado, el argentino se refirió al presente que vive la selección de Colombia y cómo se están planificando las eliminatorias sudamericanas.

“Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado, faltaron muchos jugadores que van a ser parte de este ciclo, de este proceso, y que por una cosa u otra les hemos dado descanso. Lo que queremos ahora es ir incorporando, viendo a futuro qué jugadores van a estar como para poder entrar en cualquier momento en el proceso. Cuando ya juguemos por Eliminatorias o por Copa, tenemos que estar preparados”.

Sobre las eliminatorias, dijo: “Creo que no es oficial. Desvirtuaría un poco el tema de la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en todo Sudamérica clasificar para un Mundial. Creo que 3 clasificados del otro lado del océano y tres clasificados de Sudamérica, de 10, me parece que desvirtuaría un poco la Eliminatoria. Creo que no es oficial y esperemos que no prospere, para el bien del fútbol”.

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