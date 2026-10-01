Contra México, el entrenador utilizó desde el inicio a buena parte de la base que disputó el Mundial de 2026 y les dio minutos a algunos de los nuevos convocados. Matías Orozco, Kevin Viveros, Yáser Asprilla y Samuel Velásquez…

La selección de Colombia tendrá este viernes 2 de octubre su segundo partido de la fecha FIFA, cuando enfrente a Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Después del empate 1-1 contra México, Néstor Lorenzo prepara varias modificaciones para continuar evaluando alternativas dentro de su nuevo proceso.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Así sería la formación de Colombia para el partido contra Paraguay: cambios en la delantera

Contra México, el entrenador utilizó desde el inicio a buena parte de la base que disputó el Mundial de 2026 y les dio minutos a algunos de los nuevos convocados. Matías Orozco, Kevin Viveros, Yáser Asprilla y Samuel Velásquez tuvieron participación durante el compromiso, en una convocatoria que marca el comienzo de una etapa de renovación para la Tricolor.

Lea: "Tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado": Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo y sus reflexiones 🗣️ en la previa del duelo de fogueo entre la Selección Colombia 🇨🇴 y Paraguay 🇵🇾 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽🤩 pic.twitter.com/G3fD3dZEW4 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 1, 2026

Kevin Viveros, la principal novedad en el ataque

Una de las principales dudas de Lorenzo está en la posición de delantero centro. Luis Javier Suárez fue titular contra México y marcó el gol de Colombia, pero para el duelo contra Paraguay Kevin Viveros aparece como la alternativa para ocupar su lugar. El atacante llega como una de las opciones ofensivas que el cuerpo técnico quiere observar durante esta fecha FIFA.

Publicidad

La elección también respondería a las características del rival. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, es reconocido por su juego físico, el duelo aéreo y el orden táctico, por lo que la potencia de Viveros podría convertirse en una herramienta para enfrentar a la defensa paraguaya y generar espacios en el último tercio.

Viveros sería acompañado en el frente ofensivo por Carlos Andrés Gómez, Jhon Arias y Yáser Asprilla. La idea sería darle continuidad a Arias como principal responsable de la generación de juego, mientras Asprilla tendría una posición más adelantada.

Le puede interesar: ¡Portugal le ganó a Dinamarca en su primer partido sin Cristiano Ronaldo!

🇨🇴 | En el próximo encuentro ante Paraguay nos gustaría ver más tiempo en el campo a Yaser Asprilla. En apenas 20 minutos ante México fue de los pocos que se animó a dar pases filtrados en la zona ofensiva generando peligro, un recurso que Colombia no puede perder en su juego… pic.twitter.com/6DpnzKYQ4s — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) September 29, 2026

La posible formación de Colombia

En la parte de atrás solo habría un cambio: Kevin Mier entraría al arco, mientras que Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo conformarían la línea defensiva.

En el mediocampo, Gustavo Puerta y Richard Ríos aparecen como los dos volantes de primera línea. Más adelante estarían Yáser Asprilla, Jhon Arias y Carlos Andrés Gómez, con Kevin Viveros como referencia ofensiva.

Así, el posible XI de Colombia sería:

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yáser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez; Kevin Viveros.

La formación todavía es una posibilidad y no una alineación oficial. Podría haber variantes en algunas posiciones, como Samuel Velásquez, Kevin Castaño o Matías Orozco, lo que refleja que Lorenzo continúa probando nombres y estructuras en esta etapa posterior al Mundial.

Le puede interesar: Sporting de Lisboa contactó a Colombia por situación con Luis Suárez: esto se sabe

📸 ¡𝑪𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒔 para el próximo 𝒗𝒊𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔!👌



𝑨𝒔𝒊́ 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒎𝒐𝒔 este martes pensando en nuestro encuentro ante Paraguay 🇵🇾#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/QTAu3Mpqk6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2026

Fecha, hora y dónde ver el partido Colombia vs. Paraguay

Colombia y Paraguay se enfrentarán este viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m., hora colombiana, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Será la segunda prueba de la Tricolor en esta fecha FIFA, antes del último amistoso contra Perú. El partido se podrá ver en Gol Caracol y Ditu.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador