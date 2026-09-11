La atacante de la selección de Colombia tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo apenas a los 9 minutos, cuando asumió la responsabilidad de ejecutar una pena máxima sancionada a favor del Real Madrid. Caicedo buscó colocar el balón sobre el…

Linda Caicedo tuvo una primera mitad de contrastes contra Deportivo La Coruña. La colombiana, titular con el Real Madrid por la tercera fecha de la Liga F, pasó de fallar un penal en los primeros minutos a marcar un golazo que abrió el camino del triunfo 0-2 del conjunto madridista como visitante.

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Linda Caicedo marcó un golazo con Real Madrid y fue protagonista contra Deportivo La Coruña

La atacante de la selección de Colombia tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo apenas a los 9 minutos, cuando asumió la responsabilidad de ejecutar una pena máxima sancionada a favor del Real Madrid. Caicedo buscó colocar el balón sobre el costado derecho de la arquera, pero la guardameta adivinó la intención, se lanzó hacia ese sector y logró contener un remate que no tuvo la suficiente potencia.

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🧤 Andrea Tarazona penalty save against Linda Caicedo.✍️ pic.twitter.com/06CpaFiNRU — CHINEMEREMMA ACTIVE 🦅 (@CHINEMEREMMA993) September 11, 2026

El error, sin embargo, no afectó a la colombiana. Poco más de 20 minutos después, Caicedo tuvo su revancha y protagonizó una de las mejores acciones del encuentro.

Linda Caicedo apareció con un golazo

A los 31 minutos, la colombiana recibió cerca del sector izquierdo y comenzó una jugada que terminó siendo determinante. Caicedo trazó una diagonal desde la izquierda hacia el centro, superó a las defensoras que encontró en el camino y consiguió perfilarse para su pierna derecha.

Una vez cerca del área, tomó impulso y sacó un potente remate con el que buscó el palo más lejano. El disparo terminó entrando junto al poste, lejos del alcance de la portera del Deportivo La Coruña, para convertirse en el primer gol del Real Madrid en el partido.

GOLAZO from Linda Caicedo for Real Madrid Femenina against Deportivo A Coruña in La Liga F! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/uG8lIg84Ae — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) September 11, 2026

La anotación significó además el segundo tanto de Caicedo en la actual temporada. La colombiana ya había celebrado en la victoria 2-1 sobre el Ajax, en la vuelta de la fase clasificatoria de la Champions League.

El Real Madrid amplió la diferencia antes del descanso. A los 39 minutos, Bella Andersson marcó el segundo tanto y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

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Caicedo, protagonista en el buen inicio del Real Madrid

Con el triunfo, el conjunto blanco llegó a siete puntos de nueve posibles después de las tres primeras jornadas de la Liga F, a la espera del partido del Barcelona.

Para Caicedo, el encuentro también dejó números importantes en su inicio de temporada. La colombiana suma dos goles en cinco apariciones, tres de ellas como titular, entre la competición liguera y el camino europeo.

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El próximo compromiso del Real Madrid en la Liga será el sábado 19 de septiembre, cuando reciba al Valencia por la cuarta jornada. Después llegará nuevamente la competencia europea: el martes 22, el conjunto madridista debutará en la fase de liga de la Champions League frente al París Saint-Germain.

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