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Néstor Lorenzo y el reto de subir la temperatura en el partido de la Selección Colombia

Tras el juego contra México, los colombianos saltan hoy a la cancha en su segunda cita de la actual fecha FIFA. Aunque no hay mucho ambiente alrededor de la tricolor, el equipo necesita reconectarse con la hinchada.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Néstor Lorenzo, DT de la Tricolor, en la previa del partido de la selección Colombia.
Néstor Lorenzo, seleccionador nacional de Colombia.
Foto: EFE - Francisco Guasco

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Colombia sigue agitando el termómetro, midiendo su temperatura tras el Mundial 2026. Superado el arranque del segundo ciclo del entrenador Néstor Lorenzo rumbo a la siguiente Copa del Mundo, un deslucido empate a uno el sábado con México, el partido de la Selección Colombia que sigue es con la Paraguay de Gustavo Alfaro, desde las 7 p. m., hora colombiana (Gol Caracol y ditu), en el Sports Illustrated Stadium en New Jersey.

Mire más: Yoreli Rincón, la 10 que Colombia dejó de ver justo cuando empezó a hacer historia

No obstante, dejando eso de…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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