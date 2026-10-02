Néstor Lorenzo y el reto de subir la temperatura en el partido de la Selección Colombia

Colombia sigue agitando el termómetro, midiendo su temperatura tras el Mundial 2026. Superado el arranque del segundo ciclo del entrenador Néstor Lorenzo rumbo a la siguiente Copa del Mundo, un deslucido empate a uno el sábado con México, el partido de la Selección Colombia que sigue es con la Paraguay de Gustavo Alfaro, desde las 7 p. m., hora colombiana (Gol Caracol y ditu), en el Sports Illustrated Stadium en New Jersey.

No obstante, dejando eso de lado y hablando de fútbol, el funcionamiento del equipo también aumenta la desidia del aficionado. Salvo el partido contra Portugal en la Copa del Mundo, ninguna presentación generó gusto. Todo lo contrario, con Uzbekistán, RD Congo y Ghana, la selección quedó en deuda ante el ojo, un síntoma crónico que el equipo arrastra desde que jugó la final de la Copa América.

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Varias hojas, palabras y programas de televisión se han dedicado a analizar el flojo nivel de Colombia en el último tiempo, una caída en el rendimiento tan marcada que incluso, en un tramo de la eliminatoria, se llegó a poner en duda la clasificación al Mundial. Aunque el equipo sacó los resultados que necesitaba y fue aplazando la resolución de las dudas sobre su funcionamiento. Lo importante, que se logró, era llegar a la cita de mitad de año. No se podía faltar después de la ausencia en Catar 2022. No obstante, ya superada esa etapa, los cuestionamientos sobre el nivel del equipo han vuelto a tomar empuje.

No hay que perder de vista que el combinado nacional está apenas prendiendo el motor. Apenas se están acomodando las piezas. Por un lado, faltan partes importantes de la estructura. Sin ir muy lejos, Luis Díaz. Por el otro lado, hay varios nombres nuevos que tienen que probarse en la alineación, aunque Néstor Lorenzo, en su primer partido tras el punto aparte que vino luego del juego con Suiza, más bien fue conservador. El argentino poco rotó la nómina y, más bien, se la jugó con nombres que ya tenía bien claro que le podían dar en cancha. Con eso en la consideración, el partido de Colombia con México dejó mucho que desear.

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¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 🥰



🆚 🇵🇾

🗓 Viernes 2 de octubre

🕞 7:00 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/fXpfMjxUhr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2026

Lo que debe tener en la cuenta Néstor Lorenzo de cara al nuevo partido de la Selección Colombia

La selección de Lorenzo, en su primera etapa, basó su idea de juego en una figura: James Rodríguez. Cuando el 10 estuvo bien, la tricolor tuvo sus mejores momentos. Sin embargo, el decaimiento en el rendimiento en el equipo en los últimos dos años coincidió con una etapa bien irregular del capitán. Ninguno de los dos, ni el cucuteño y por ende el conjunto, llegó fino a la Copa del Mundo, lo que se notó en la sintonía de juego. El adiós del ahora 23 de Atlético Nacional, que le dijo “no voy más” al equipo de todos, supone para el estratega del cuadro nacional un mundo de posibilidades, tácticas y estrategicas. El entrenador tiene abierto el panorama para probar nuevas ideas de juego y variantes que representen un aire diferente a lo que el de Villa Celina, en Argentina, venía trabajando en su primera etapa.

En el primer partido de la Selección Colombia contra México vimos un esquema, sin un 10 fijo, y con Jhon Arias más liberado, pero igual de comprometido. No obstante, al equipo le costó la gestación de ideas, fue poco creativo y, en la mayoría del partido, fue superado. Gustavo Puerta fue regular, pero poco influyente. Richard Ríos no gravitó y adelante, aunque Luis Suárez tuvo pólvora, el ataque se vio apagado.

En esencia, el problema es que se vio más de lo mismo y, precisamente, la marcha del 10, tan pedida por muchos, no supuso una nueva marcha para el combinado nacional. Más bien el partido dejó claro que a la selección de Colombia todavía le falta camino, algo apenas lógico, y que el tiempo hará que la máquina carbure. El partido contra Paraguay es una nueva oportunidad, esperando que Lorenzo arriesgue, para tocar la estructura o por lo menos los nombres.

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📸 ¡𝘏𝘰𝘺 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘯𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘔𝘖𝘋𝘖 𝘚𝘖𝘕𝘙𝘐𝘚𝘈! 😆



𝘍𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘷𝘦𝘳𝘯𝘰𝘴 𝘢 𝘷𝘦𝘳, 𝘊𝘖𝘓𝘖𝘔𝘉𝘐𝘈 🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/B24IOjNrcN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2026

Los paraguayos llegan en un momento más en punta. No tuvieron la Copa América de los colombianos, pero terminaron mejor la eliminatoria. Esperaban hacer un mejor Mundial, pero se golpearon durísimo en el primer partido contra Estados Unidos. Sin embargo, el equipo se repuso, terminó dando uno de los golpes del Mundial, al eliminar a Alemania, y puso a temblar a Francia. Paraguay compitió mejor que Colombia, pero ahora necesita refrescar su proceso. También busca un nuevo aire hacia el Mundial de 2030.

os paraguayos llegan en un momento más en punta. No tuvieron la Copa América de los colombianos, pero terminaron mejor la eliminatoria. Esperaban hacer un mejor Mundial, pero se golpearon durísimo en el primer partido contra Estados Unidos. Sin embargo, el equipo se repuso, terminó dando uno de los golpes del Mundial, al eliminar a Alemania, y puso a temblar a Francia. Paraguay compitió mejor que Colombia, pero ahora necesita refrescar su proceso. También busca un nuevo aire hacia el Mundial de 2030.

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