La selección argentina disputará amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en septiembre y octubre, informó este martes la…

Se presume que el Diez, de 39 años, se despedirá de los argentinos en ese partido preparatorio, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi fue convocado por el seleccionador Lionel Scaloni para disputar el amistoso de Argentina ante Benín el 6 de octubre, anunció este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), semanas después de que el astro anunciara su retiro de la Albiceleste.

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Lionel Messi tendrá su despedida con la selección de Argentina: fecha y rival

La selección argentina disputará amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en septiembre y octubre, informó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en sus primeros encuentros desde que Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la ventana internacional ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba (centro).

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Será su primer cotejo desde que perdió la final del Mundial de Norteamérica 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Luego regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos encuentros en el estadio Monumental de River Plate.

El primero de los cotejos deberá disputarse con un aforo reducido al 50%, en cumplimiento de una sanción impuesta por la FIFA.

El ente rector del fútbol sancionó a la Albiceleste luego de que algunos de sus jugadores desplegaron una pancarta que proclamaba «Las Malvinas son argentinas», tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

La AFA anunció que la concentración del plantel se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre, aunque todavía no difundió la lista de jugadores convocados por Scaloni para los tres juegos de fogueo.

Si los tres amistosos son calificados por la FIFA como Clase A, computarán para purgar las suspensiones de los futbolistas sancionados por las trifulcas ocurridas luego de la final de la Copa del Mundo.

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El volante Leandro Paredes recibió una dura penalización de diez partidos, seguido por el defensor Nahuel Molina, con siete; el mediocampista ofensivo Thiago Almada, con uno; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con tres.

La serie marcará el inicio de una nueva etapa para la subcampeona del mundo sin Messi, quien anunció a fines de agosto su retiro del equipo nacional.

El astro de 39 años cerró así una trayectoria internacional de dos décadas, coronada con el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, entre otros títulos.

La continuidad de Scaloni también está en el aire. Tras la derrota con España, deslizó que podría no renovar su contrato, que termina el 31 de diciembre.

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