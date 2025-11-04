“Probablemente lloraré”: Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro: video

En entrevista con Piers Morgan, el astro portugués reconoció que el final de su carrera está cerca y que planea alejarse del fútbol para dedicarse a su familia y a sus proyectos personales. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una entrevista íntima con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo habló como pocas veces antes sobre su futuro, su familia y la etapa final de una carrera que lleva más de dos décadas en la cima. A sus 40 años, el portugués dejó entrever que el retiro está cerca y que, cuando llegue ese momento, planea alejarse por completo del fútbol para dedicarse a otras pasiones y a su vida personal.

“Pronto”, respondió Ronaldo cuando Morgan le preguntó si tenía una edad definida para decir adiós a las canchas. “Será muy difícil, probablemente lloraré, pero estoy preparado. He planificado mi futuro desde los 25 o 26 años y sé que podré soportar esa presión”, confesó.

El delantero del Al Nassr, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, aseguró que vive sus últimos años como futbolista profesional enfocado en disfrutar el presente. Todavía mantiene la ilusión de disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la selección de Portugal, pero también reconoce que nada se compara con la adrenalina de marcar un gol. “Nada se iguala a eso, pero tengo otras pasiones”, dijo.

Ronaldo explicó que, una vez se retire, quiere dedicar su tiempo a su familia y a sí mismo. “Voy a tener más tiempo para mí, para estar con mi familia, para criar a mis hijos. Quiero ser más un hombre de familia, más presente”, señaló. Actualmente, vive en Arabia Saudita junto a su prometida, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos, entre ellos Cristiano Jr., quien también juega en las divisiones menores del Al Nassr y ha representado a Portugal a nivel juvenil.

El delantero, que ha alcanzado casi todos los récords posibles dentro del campo, también ha sabido construir un emporio fuera de él. Durante la conversación, reconoció con orgullo que ha logrado uno de sus grandes objetivos: convertirse en billonario. “Fue una meta que me propuse. No estoy obsesionado con el dinero, pero cuando llegas a cierto nivel, deja de ser lo más importante. Sin embargo, siempre es bueno tener más”, comentó con una sonrisa.

Su fortuna se reparte entre una amplia cartera de negocios asociados a su marca CR7 —que incluye ropa interior, fragancias y propiedades inmobiliarias— y una presencia mediática que abarca más de 77 millones de suscriptores en YouTube.

En esta ocasión, Ronaldo se mostró más reflexivo y sereno que en su anterior encuentro con Morgan, aquel que en 2022 desató polémica por sus críticas a Manchester United y al técnico Erik ten Hag. Sin embargo, volvió a referirse al club inglés, esta vez con tono de nostalgia. “Manchester United ahora no tiene una estructura. Ojalá eso cambie, porque es uno de los clubes más importantes del siglo. Pero no están en el camino correcto”, lamentó.

El portugués también habló de su faceta más íntima. Confirmó que recientemente se comprometió con Georgina Rodríguez, a quien definió como “el amor de su vida”. Según contó, la propuesta surgió casi como una presión cariñosa de sus hijos. “Creo que era el momento. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la mujer que amo”, dijo.

Durante la charla, también recordó uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida del hijo que esperaba junto a Georgina en 2022. “Fue un periodo muy difícil, pero nos unió más. Aprendí muchas cosas, vi la vida desde otra perspectiva. Todo pasa por una razón y hoy me siento bendecido por la familia que tengo”, confesó con emoción.

Ronaldo no ocultó su admiración por Georgina y su papel dentro del hogar. “Ella es única. Se encarga de mí, de los niños, de la casa. Eso requiere mucho trabajo. Los hombres no podríamos manejarlo igual. Ella me entiende y cuida de nuestra familia, eso es lo más importante”, expresó.

En tono distendido, el astro portugués reconoció que todavía conserva hábitos de disciplina total, pero que ya piensa en disfrutar la vida con más libertad. “Durante años viví 24 horas al día para el fútbol. Ahora quiero hacer cosas nuevas, cosas que antes no podía. Me gustan las peleas de UFC, el pádel, quiero aprender más, divertirme”, aseguró.

El encuentro con Morgan, grabado en la casa del jugador en Arabia Saudita, muestra a un Cristiano distinto: más humano, más consciente del paso del tiempo, pero sin perder la confianza ni la claridad que lo han definido durante toda su carrera. “Todo tiene un principio y un final”, reflexionó. “He hecho todo lo que soñé en el fútbol. Lo próximo será disfrutar lo que he construido y estar con los míos. Estoy preparado”.

Vea la entrevista completa de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador