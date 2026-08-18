¡Oficial! Rodri es nuevo jugador del FC Barcelona

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' posa para los medios de comunicación como nuevo jugador azulgrana tras formalizar su fichaje con el FC Barcelona, este martes en Barcelona. Foto: EFE - Quique García

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Después de semanas de rumores que parecían casi información oficial, Rodri es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona. El español de 30 años llegó a la Ciudad Condal el lunes 17 de agosto de 2026 para presentar exámenes médicos y firmar su contrato, el cual será por cuatro temporadas.

De acuerdo con el periodista experto en el mercado de fichajes europeos, Fabrizio Romano, el Barça desembolsó EUR 60 millones fijos por el jugador madrileño, más 15 millones en variables. El futbolista será el segundo mejor pagado de la plantilla, solo por detrás de Lamine Yamal, con EUR 30 millones al año.

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¿Rodri le dijo no al Real Madrid?

Esta transacción se da en medio de los rumores que vinculaban a Rodri con el Real Madrid. No obstante, el jugador nunca confirmó ese interés de parte de la Casa Blanca y al parecer tampoco existió una oferta formal al Manchester City.

Con este futbolista, baluarte de Luis de la Fuente en la selección española para la obtención del título mundial en Norteamérica 2026, el Barcelona espera conformar una nómina que pueda ir por la UEFA Champions League.

Dominada la escena nacional, ahora el gran objetivo del equipo catalán es volver a ganar la Orejona. Un trofeo que le ha sido esquivo desde hace más de 10 años y es la gran obsesión de los hinchas culés en el nuevo Camp Nou.

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Rodri, leyenda del Manchester City

El español deja Manchester luego de siete temporadas en las que ganó 13 títulos, entre ellos el triplete de la 2022/23. Incluso Rodri fue el jugador que marcó el gol que hizo a Manchester City campeón de la Champions por primera vez.

Además, fue una pieza fundamental para el proyecto de Pep Guardiola que dominó la Premier League con cuatro títulos en siete años. Adicionalmente, el campeón del mundo ganó otros siete trofeos entre Community Shield y FA Cup.

Por último, Rodri también se consagró mundialmente con el City en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Arabia Saudita. Sin duda, una carrera memorable en Inglaterra que ahora continuará en su país natal.

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