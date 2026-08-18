“Estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia”, Jhon Lucumí

El colombiano Jhon Lucumí posando con su nueva camiseta número 26 de la Juventus de Turín. Foto: Juventus

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“Estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia; estoy realmente entusiasmado. Espero adaptarme rápidamente a mis compañeros y ayudarles durante el resto de la temporada”. Estas fueron las primeras palabras del colombiano Jhon Lucumí como nuevo jugador de la Juventus de Turín.

El defensor central de 27 años fue presentado oficialmente el domingo 16 de agosto de 2026, convirtiéndose en el cuarto jugador tricolor en vestir la camiseta de la ‘Vecchia Signora’, después de Andrés Tello, Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal, quien será su nuevo compañero en la Juve.

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Jhon Lucumí y sus referentes en Juventus

“Cuadrado ha hecho un gran trabajo aquí y es una figura clave para Colombia por su trayectoria en este equipo. Además, la Juventus ha tenido grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli”, manifestó Lucumí en un video.

El caleño fue transferido desde Bolonia por cerca de EUR 20 millones y percibirá un salario anual de EUR 2,5 millones. Junto a Luis Díaz en Bayern Múnich, son los únicos colombianos en un equipo de élite en Europa.

“Siento que he alcanzado un buen nivel de madurez y que he dado el paso correcto. Con compañeros de tanto nivel, sé que puedo hacer una contribución importante y aportar un valor real a la Juventus”, afirmó.

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¿Cuándo juega Jhon Lucumí con Juventus?

Por ahora, el ex Deportivo Cali no ha podido conocer a su nuevo entrenador, Luciano Spalletti, pues este estaba dirigiendo el último partido amistoso de la pretemporada. No obstante, Lucumí es optimista con su nueva relación tanto con el director técnico como con la afición, la más exigente en Italia.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de ver a la afición en el Allianz Stadium y espero corresponder a todo ese cariño cuando estemos en el campo”, concluyó Jhon Lucumí este lunes 17 de agosto de 2026.

Por lo pronto, el futbolista colombiano hace trabajo diferenciado con la esperanza de ponerse a tono e integrar el grupo principal. Podría jugar sus primeros minutos con la Juve en el debut de la Serie A el domingo 23 de agosto.

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