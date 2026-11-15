El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Ronaldinho aceptó…

Después de más de 11 años sin disputar un partido oficial, Ronaldinho volvió a pisar una cancha como futbolista profesional. El brasileño, de 46 años, fue titular este domingo 15 de noviembre de 2026 en el derbi entre Ravenna y Forlì, correspondiente a la Serie C de Italia. El encuentro se disputó en el estadio Bruno Benelli, escenario que se preparó para recibir a uno de los futbolistas más recordados de las últimas décadas.

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Ronaldinho volvió a jugar un partido oficial a los 46 años: así fue su regreso al fútbol

El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Ronaldinho aceptó la invitación de su amigo y empresario Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, para disputar este compromiso. Antes del encuentro, el exjugador realizó una sesión individual a puerta cerrada como preparación para su regreso a la competencia.

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11 anos depois, @10Ronaldinho voltou a disputar uma partida profissional na Série C da Itália! 🇧🇷🤙 pic.twitter.com/rqDLZEPNGb — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 15, 2026

Una fiesta en el estadio Bruno Benelli

La expectativa por volver a ver a Ronaldinho en una cancha se reflejó en las tribunas. Cerca de 6.500 espectadores llegaron al estadio desde temprano para presenciar el encuentro y acompañar al brasileño en una jornada especial. Incluso, se instaló una tribuna adicional, bautizada como ‘R10’, para recibir a más aficionados.

Para la ocasión, el Ravenna también preparó una camiseta especial de color blanco, con detalles dorados y el número 10 en la espalda. La jornada contó con la presencia de varias personalidades del fútbol y el entretenimiento, entre ellas Dida, Flavio Briatore, Ariedo Braida y el propio Ignazio Cipriani.

Así fue la actuación de Ronaldinho en su regreso

El brasileño fue incluido por el entrenador Leonardo Mandorlini en el tridente ofensivo del Ravenna, que saltó al campo con un esquema 4-3-3. Con el número 10 en su espalda, Ronaldinho volvió a mostrar algunos destellos de su calidad y participó en diferentes acciones ofensivas durante la primera mitad.

En los primeros minutos tuvo protagonismo en los tiros de esquina. En el minuto 7, uno de sus cobros estuvo cerca de convertirse en asistencia, pero el guardameta rival evitó el gol tras el cabezazo de un compañero. También participó en otras aproximaciones, intentó asociarse con sus compañeros mediante algunas paredes y buscó generar peligro en el área rival.

Su participación también estuvo presente en la apertura del marcador. Al minuto 36, Ronaldinho intervino en la jugada que terminó con el gol de Giulio Donati, quien puso el 1-0 para el Ravenna con un remate desde fuera del área. De esta manera, el brasileño tuvo incidencia directa en la anotación que abrió el marcador en el derbi.

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Ravenna lead! 🤩



Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! pic.twitter.com/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

El emotivo momento de Ronaldinho con los aficionados

La participación del brasileño terminó al cierre del primer tiempo. Después de disputar 45 minutos, Mandorlini decidió sustituirlo para darle paso a Matteo Maggio. Sin embargo, antes de abandonar el terreno de juego, Ronaldinho protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El exjugador se dirigió hacia la tribuna del Ravenna, se inclinó frente a los aficionados y realizó un gesto de corazón con sus manos para agradecer el recibimiento. La respuesta fue una ovación de los asistentes, que acompañaron su salida del campo después de volver a disfrutar de su fútbol en un partido oficial.

Así terminó una jornada especial para Ronaldinho, quien regresó a la competencia a los 46 años, más de una década después de su último partido oficial. Una aparición que volvió a reunir su nombre con el fútbol profesional y que tuvo como escenario el derbi entre Ravenna y Forlì.

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