Tenerife disputó de nuevo un partido tras la muerte de Jesús de Miguel: victoria y homenaje

El compromiso estuvo cargado de emociones para los futbolistas, el cuerpo técnico y los aficionados. Más allá…

El fútbol quedó en un segundo plano en el regreso del CD Tenerife a la competición. Después del fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel, el equipo volvió a disputar un partido oficial contra Ceuta en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una jornada marcada por la tristeza y los homenajes, el conjunto español consiguió una victoria por 1-0 gracias a un gol de Nacho Gil, quien dedicó el resultado a su compañero y a su familia.

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El compromiso estuvo cargado de emociones para los futbolistas, el cuerpo técnico y los aficionados. Más allá de los tres puntos, el encuentro representó el primer desafío deportivo para una plantilla que todavía intenta asimilar la pérdida de uno de sus integrantes. El ambiente en el estadio estuvo marcado por el recuerdo de Jesús de Miguel y las muestras de acompañamiento hacia sus seres queridos.

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Nacho Gil: "Ha sido el partido más complicado de mi vida"

Uno de los protagonistas de la jornada fue Nacho Gil, autor del único tanto del encuentro. Visiblemente afectado por lo sucedido, el futbolista reconoció la dificultad que representó salir al campo y competir después de la muerte de su compañero. Al finalizar el compromiso, calificó el encuentro como el más complicado de su vida y dedicó el gol y la victoria a Jesús de Miguel y a su familia.

El atacante también agradeció el respaldo de los aficionados, que acompañaron al equipo en una tarde especialmente difícil. Gil reconoció que la plantilla nunca podrá superar completamente una pérdida de estas características, pero señaló que tendrá que aprender a convivir con ella y conservar los recuerdos positivos que compartieron con el delantero.

Sus palabras reflejaron el sentimiento de un vestuario que todavía atraviesa el duelo. La victoria fue una manera de rendirle homenaje a un compañero que dejó una huella entre quienes compartieron con él dentro y fuera del terreno de juego.

Álvaro Cervera habló sobre el difícil regreso del Tenerife

El entrenador Álvaro Cervera también se refirió a la carga emocional que significó volver a competir. El técnico destacó el comportamiento y el apoyo del público durante el encuentro, pero reconoció que no fue sencillo para sus dirigidos concentrarse en el compromiso deportivo.

Cervera señaló que la plantilla continúa afectada anímicamente por lo sucedido. La preparación y el desarrollo del partido estuvieron condicionados por una situación que golpeó profundamente al grupo, por lo que valoró el esfuerzo de sus jugadores para afrontar el encuentro contra Ceuta.

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La muerte de Jesús de Miguel, una pérdida para el fútbol español

Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de sufrir una grave colisión con Jesús Owono durante una disputa de balón. El delantero tuvo que ser atendido y permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde la noche de aquel partido, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

Su muerte generó un profundo impacto en el CD Tenerife, sus compañeros y el entorno del fútbol español. Por eso, el regreso del equipo al Heliodoro Rodríguez López tuvo un significado especial: fue una oportunidad para recordar al delantero y rendirle homenaje en medio de un proceso de duelo que todavía acompaña a toda la institución.

La victoria contra Ceuta quedó en el marcador, pero la jornada estuvo atravesada por algo mucho más importante para el Tenerife: recordar a Jesús de Miguel y acompañar a su familia en un momento de profundo dolor.

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