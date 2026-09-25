Manchester City, al borde de una sanción histórica en la Premier League

El conjunto inglés fue acusado en febrero de 2023, después de una investigación de cuatro años sobre…

El caso que ha mantenido en vilo al fútbol inglés durante más de tres años dio un paso decisivo. Manchester City fue declarado culpable de casi todas las acusaciones relacionadas con presuntas infracciones a las normas financieras de la Premier League , según fuentes conocedoras del proceso citadas por The Athletic . Sin embargo, el club todavía no conoce las sanciones que podría recibir y se espera que apele cualquier decisión desfavorable.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El conjunto inglés fue acusado en febrero de 2023, después de una investigación de cuatro años sobre hechos ocurridos entre 2009 y 2018. De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio británico, el City fue encontrado culpable en 114 de los 115 cargos que se le atribuyen. El procedimiento aún no ha terminado y las medidas que podrían aplicarse permanecen abiertas.

Publicidad

🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026

Manchester City mantiene su posición frente al proceso

Ante la información sobre el resultado de los cargos, un portavoz del club aseguró que el procedimiento de la Premier League continúa y que todavía quedan elementos importantes por completar, bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

La institución también reiteró su postura expresada en febrero de 2023, cuando manifestó su sorpresa por las acusaciones y señaló que confiaba en una comisión independiente para revisar las pruebas del caso de manera imparcial.

Le recomendamos leer: Daniel Felipe Martínez ganó después de dos años: victoria en la cuarta etapa de la CRO Race

El City ha negado constantemente las acusaciones y sostiene que ha respetado el debido proceso durante los ocho años que ha durado el caso, con la expectativa de que la Premier League actúe como un regulador independiente, imparcial y justo.

¿Por qué fue acusado el club inglés?

La investigación se originó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara, en noviembre de 2018, documentos financieros filtrados relacionados con Manchester City. A partir de ese material, la Premier League inició una revisión sobre presuntas irregularidades que se habrían producido durante casi una década.

Entre los señalamientos se encuentran la supuesta entrega de información financiera inexacta, incumplimientos relacionados con pagos a jugadores y entrenadores, así como posibles infracciones a las normas de juego limpio financiero de la UEFA y a las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga inglesa.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City fue declarado CULPABLE de CASI 115 CARGOS por INCUMPLIMIENTO DEL FAIR PLAY FINANCIERO.



⛔️ Las sanciones podrían ir desde MULTAS ECONÓMICAS, DEDUCCIÓN DE PUNTOS e incluso la EXPULSIÓN DE LA PREMIER LEAGUE.



‼️ Además, la quita de puntos podría ser… pic.twitter.com/z8LpEreVu8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2026

El expediente fue remitido a una comisión independiente encargada de analizar las acusaciones y determinar las posibles consecuencias. La duración del proceso ha generado cuestionamientos hacia la Premier League y su director ejecutivo, Richard Masters, quien reconoció recientemente que el caso había tardado más de lo esperado, aunque defendió la necesidad de permitir que el procedimiento siguiera su curso.

En enero de 2024, Masters confirmó ante un comité parlamentario británico que ya se había establecido una fecha para la audiencia, pero se negó a hacerla pública.

Las sanciones que podría recibir Manchester City

La resolución de los cargos no significa que las sanciones ya hayan sido definidas. Las medidas que puede contemplar la comisión están recogidas en la regla W.51 del reglamento de la Premier League, que establece diferentes opciones en caso de que se confirmen infracciones.

Entre las posibles consecuencias están:

Amonestaciones.

Multas económicas.

Deducción de puntos.

Expulsión de la Premier League.

Otras sanciones que el panel considere apropiadas, de acuerdo con las normas.

Una eventual resta de puntos podría aplicarse a partir de la decisión o de manera retrospectiva. Esta última posibilidad abriría la discusión sobre los títulos obtenidos por el club durante los periodos relacionados con las acusaciones.

El reglamento también permite combinar distintas sanciones, aunque cualquier medida debe ser proporcional a las infracciones determinadas. De lo contrario, podría ser anulada tras un eventual recurso de apelación.

El antecedente con la UEFA y el impacto deportivo

El Manchester City ya enfrentó un procedimiento relacionado con sus finanzas en el ámbito europeo. En febrero de 2020, la UEFA le impuso una suspensión de dos años de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros, tras la investigación derivada de los documentos publicados por Der Spiegel.

Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la prohibición de participar en torneos europeos. El organismo concluyó que las infracciones de juego limpio financiero alegadas no habían sido establecidas o estaban prescritas, debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

Publicidad

Le podría interesar: Cali vs. Santa Fe: fecha, hora y dónde ver la final de la Liga BetPlay Femenina

No obstante, el TAS determinó que el club sí había incumplido su obligación de colaborar con la UEFA al no entregar una cantidad importante de pruebas. Por ese motivo, mantuvo una multa de 8,8 millones de libras esterlinas, al considerar que la conducta había sido grave.

El expediente de la Premier League tiene un alcance diferente y podría tener consecuencias directas sobre la trayectoria del club en el fútbol inglés, aunque todavía no se conoce la decisión definitiva sobre los castigos.

Publicidad

El City continúa compitiendo mientras espera la resolución

Durante el periodo en el que se habrían producido las infracciones investigadas, Manchester City ganó tres títulos de la Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield. Desde la llegada de Sheikh Mansour y la adquisición del club por parte del Abu Dhabi United Group en 2008, la institución ha conseguido ocho ligas inglesas, cuatro FA Cup, siete Copas de la Liga y una Champions League.

Seis de esos trofeos se obtuvieron después de que la Premier League presentara los cargos contra el equipo.

Publicidad

En el ámbito institucional, el City también mantuvo durante varios años una disputa con la liga por las normas sobre las transacciones con partes asociadas (APT), aunque ambas partes llegaron a un acuerdo en septiembre de 2025.

🧤 @donnarumma's incredible stoppage time save is up for September's @premierleague Save of the Month award 💫



Vote here ➡️ https://t.co/rUxkxJMGOL pic.twitter.com/AltPvH9lqz — Manchester City (@ManCity) September 24, 2026

En cuanto al banquillo, Pep Guardiola dejó el cargo después de una década al frente del equipo y fue reemplazado por Enzo Maresca. El entrenador español había renovado su contrato en noviembre de 2024 hasta junio de 2027 y declaró que permanecería en el club incluso si descendía como consecuencia de una eventual sanción.

Publicidad

Bajo la dirección de Maresca, el Manchester City comenzó la temporada 2026-27 con cinco victorias en cinco partidos y se ubicó en el primer lugar de la tabla. Además, durante el mercado de fichajes de verano invirtió 450 millones de libras, incluida la llegada de Enzo Fernández desde Chelsea por una cifra de 125 millones de libras, equivalente al récord británico.

Ahora, mientras el club continúa su participación deportiva, el proceso financiero de la Premier League entra en una etapa decisiva, a la espera de que se establezcan las sanciones y de los recursos que Manchester City pueda presentar.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador