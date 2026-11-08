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Manchester United toca fondo: volvió a zona de descenso en Inglaterra tras cuatro décadas

El equipo de Old Trafford acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League y, tras empatar 4-4 con Aston Villa.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
MANCHESTER (Britain), 08/11/2026.- Bruno Fernandes of Manchester United (C) reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
El equipo de Old Trafford acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League y, tras empatar 4-4 con Aston Villa.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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Manchester United atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El equipo más laureado de la primera división inglesa no encuentra el rumbo en la Premier League, acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria y, para aumentar la preocupación de sus aficionados, terminó la décima jornada en zona de descenso por primera vez en cuatro décadas. Ni siquiera jugar en Old Trafford fue suficiente para cambiar la historia.

Los dirigidos por Michael Carrick recibieron este domingo 8 de noviembre al Aston Villa, en un compromiso que tuvo de todo: goles tempraneros, una remontada parcial, un nuevo golpe de los visitantes y una reacción agónica que les permitió rescatar un empate 4-4. Sin embargo, el punto conseguido terminó teniendo un sabor amargo por las consecuencias que dejó en la clasificación.

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El resultado, sumado a la victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City (3-1), envió a los Red Devils hasta la casilla 19 de la tabla, con apenas ocho unidades y dentro de los puestos que comprometen su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Manchester United sufrió con Aston Villa en Old Trafford

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto local. Apenas transcurría un minuto cuando Alysson aprovechó una secuencia de pases para ingresar al área y definir entre las piernas del arquero, poniendo el 0-1 a favor del Aston Villa.

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El golpe no terminó ahí. Al minuto 4, Nicolas Jackson estuvo atento a un rechazo del guardameta y, tras capturar el rebote, consiguió ampliar la diferencia a 0-2. En menos de cinco minutos, el Manchester United ya estaba contra las cuerdas en su propio estadio.

La reacción llegó antes del descanso. Bruno Fernandes convirtió un penal al minuto 16 para descontar y, cuando parecía que los visitantes se marcharían con ventaja al entretiempo, Youri Tielemans apareció al 44′. Después de una diagonal retrasada, el mediocampista sacó un potente remate para establecer el 2-2 y aplicar la conocida ley del ex.

Pero la igualdad duró poco. En el comienzo de la segunda parte, John McGinn convirtió un penal al minuto 48 para devolverle la ventaja al Aston Villa. Cinco minutos después, Leon Goretzka aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón y establecer el 2-4.

Cuando todo parecía definido, el Manchester United encontró fuerzas para evitar la derrota. Joshua Zirkzee marcó el 3-4 al 90+2′, luego de recibir un centro por abajo y rematar hacia el segundo poste. En la última acción del compromiso, con un tiro de esquina y todo el equipo volcado al ataque, Patrick Dorgu apareció de cabeza para sellar el 4-4 definitivo.

El empate evitó una derrota en casa, pero no solucionó la crisis deportiva del Manchester United, que sigue sin ganar y ahora tiene que mirar de cerca los puestos de descenso.

¿Cuándo fue la última vez que Manchester United estuvo en zona de descenso?

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la temporada 1986-87. Desde aquella campaña, el Manchester United no se encontraba en una posición tan comprometida en la máxima categoría del fútbol inglés.

En noviembre de ese año, después de disputar 15 jornadas, el conjunto de Old Trafford ocupaba el puesto 21 entre los 22 equipos que participaban en la competición. Una situación que guarda similitudes con la que atraviesa actualmente, aunque aquel equipo terminó encontrando una salida a la crisis.

De hecho, pese al complicado comienzo de temporada, los Red Devils consiguieron enderezar su camino y finalizaron el campeonato en la undécima posición de la clasificación.

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Sin embargo, aquel episodio también dejó una consecuencia importante en la historia del club: Ron Atkinson, quien estaba al frente del equipo durante ese difícil arranque, terminó siendo destituido. Su salida abrió las puertas a la llegada de Sir Alex Ferguson, entrenador que posteriormente marcaría una de las épocas más exitosas en la historia del Manchester United.

Ese antecedente representa una referencia histórica para los aficionados, pero también un recuerdo incómodo para Michael Carrick. El actual estratega se encuentra ante una situación que vuelve a poner en entredicho el rumbo deportivo de una institución acostumbrada a pelear por los primeros lugares y que ahora tiene como preocupación inmediata salir de la zona de descenso.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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