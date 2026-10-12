Max Eberl respaldó a Luis Díaz en Bayern Múnich: "Está recuperando su mejor forma"

El atacante guajiro acumula más de 400 minutos sin marcar y registra apenas un gol en ocho partidos disputados esta temporada. Aunque sus cifras están por debajo de lo esperado para un jugador de su importancia en Bayern, Eberl…

Luis Díaz atraviesa una racha sin goles con Bayern Múnich, pero sigue contando con el respaldo de la dirigencia del club alemán . Max Eberl, director deportivo de la institución, defendió al colombiano y aseguró que está recuperando su mejor nivel, pese a las críticas por su falta de efectividad en los últimos partidos.

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El atacante guajiro acumula más de 400 minutos sin marcar y registra apenas un gol en ocho partidos disputados esta temporada. Aunque sus cifras están por debajo de lo esperado para un jugador de su importancia en Bayern, Eberl destacó su participación en el juego y las señales de mejoría que ha mostrado sobre el campo.

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“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque le habría venido muy bien. Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”, mencionó el director deportivo.

Luis Díaz estuvo cerca de romper su sequía con Bayern Múnich

El colombiano tuvo una oportunidad para acabar con su mala racha en el empate 2-2 contra Augsburgo. Durante el encuentro, Díaz estuvo involucrado en dos acciones que terminaron en gol, pero ambas fueron anuladas tras la intervención del VAR.

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La situación prolongó una sequía que empieza a generar atención en Alemania. Sin embargo, para Eberl, esas jugadas también reflejan que el atacante continúa participando en las acciones ofensivas y está cerca de recuperar la contundencia que lo caracterizó.

El respaldo de la dirigencia coincide con la postura del entrenador Vincent Kompany, quien también ha mantenido su confianza en el colombiano pese a las críticas externas. En Bayern consideran que su aporte no se limita a las anotaciones y valoran su capacidad para intervenir en la construcción de las jugadas de ataque.

Lea: Bayern Múnich vs. Viking: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Uma palavra para este lance do Luis Díaz 🔥



(não foi golo)#DAZNBundesliga pic.twitter.com/H59Jq6CtoZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 10, 2026

El desgaste físico, una posible explicación del bajón de Luis Díaz

Dentro del club alemán también contemplan que el desgaste acumulado durante la campaña anterior pueda estar influyendo en el rendimiento del extremo. Por esa razón, Díaz recibió algunos días adicionales de descanso durante la reciente fecha FIFA, con la intención de favorecer su recuperación física.

Su situación, no obstante, también ha abierto el debate sobre la necesidad de incorporar competencia para su posición. Bayern analiza cómo fortalecer sus alternativas ofensivas, en medio de una temporada en la que las exigencias son altas tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Por ahora, el mensaje de la dirigencia es de confianza. Eberl considera que el colombiano está en un proceso de mejoría y que recuperar su mejor versión será importante para las aspiraciones del equipo en los diferentes torneos.

Luis Díaz busca volver al gol en la Champions League

La próxima oportunidad para el guajiro llegará en el compromiso contra Viking Stavanger, en Noruega, por la segunda jornada de la fase de Liga de la Champions League. El encuentro está programado para el martes 13 de octubre, a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en Colombia a través de ESPN y Disney+.

El partido representa una nueva posibilidad para que Díaz rompa su sequía y recupere la confianza frente al arco. Mientras las críticas se concentran en sus estadísticas, el Bayern mantiene su respaldo y espera que el colombiano transforme las señales de mejoría en goles.

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🇨🇴 | Es de estudio la mala suerte que está teniendo Luis Díaz. Le anulan un golazo de tijera y otro de taco con Bayern Munich. Era el momento perfecto para recuperar confianza pero ni siquiera eso le sale al Guajiro.



Es insólito pero hay que destacar que hoy se le vió más… pic.twitter.com/vNQAx2c2J9 — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) October 10, 2026

¿Cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Viking en la Champions League?

El partido entre Bayern Múnich y Viking Stavanger se disputará este martes, por la segunda fecha de la fase de Liga de la Champions League 2026-2027. Estos son los detalles del encuentro:

Partido: Viking Stavanger vs. Bayern Múnich.

Viking Stavanger vs. Bayern Múnich. Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

2:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Viking-Stadion, en Stavanger, Noruega.

Viking-Stadion, en Stavanger, Noruega. Dónde ver en Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Competición: segunda jornada de la fase de Liga de la UEFA Champions League.

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