Messi y su mensaje de despedida a Argentina: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

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Lionel Messi cerró una de las etapas más importantes de su carrera futbolística: se despidio de la selección argentina. Después de años de alegrías, cuatro títulos y momentos difíciles, el capitán de la Albiceleste disputó su último partido con el combinado nacional y comenzó a despedirse de una camiseta que marcó su trayectoria. La despedida estuvo acompañada por el reconocimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los aficionados argentinos.
Un día después de su último partido, Messi utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que repasó parte de ese camino, agradeció a las personas que lo acompañaron durante su carrera internacional y habló de lo que significa para él dejar de vestir la camiseta argentina.
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", empieza el mensaje del diez.
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El capitán argentino reconoció que le quedaron muchas cosas por decir y que es imposible resumir en una publicación todo lo que siente después de tantos años representando a su país. En ese sentido, destacó especialmente el papel de su familia, que estuvo a su lado durante todo el camino y lo acompañó en los momentos más difíciles.
"Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", sigue el mensaje.
El futbolista también agradeció a los clubes en los que jugó por respetar sus compromisos con la selección argentina y permitirle representar a su país cada vez que debía ponerse la camiseta de la Albiceleste. Finalmente, Messi mencionó a Dios y cerró su mensaje con un agradecimiento a todos los argentinos que estuvieron a su lado durante este recorrido.
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“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó Messi, acompañado por emojis de la bandera argentina.
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