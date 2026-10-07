Messi y su mensaje de despedida a Argentina: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Lionel Messi cerró una de las etapas más importantes de su carrera futbolística: se despidio de la selección argentina. Después de años de alegrías, cuatro títulos y momentos difíciles, el capitán de la Albiceleste disputó su último partido con el combinado nacional y comenzó a despedirse de una camiseta que marcó su trayectoria. La despedida estuvo acompañada por el reconocimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los aficionados argentinos.

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Un día después de su último partido, Messi utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que repasó parte de ese camino, agradeció a las personas que lo acompañaron durante su carrera internacional y habló de lo que significa para él dejar de vestir la camiseta argentina.

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"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", empieza el mensaje del diez.

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🥹🇦🇷 UFFF, LO QUE ESCRIBIÓ LIONEL MESSI:



“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso

que… pic.twitter.com/Xloai8hxEh — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026

El capitán argentino reconoció que le quedaron muchas cosas por decir y que es imposible resumir en una publicación todo lo que siente después de tantos años representando a su país. En ese sentido, destacó especialmente el papel de su familia, que estuvo a su lado durante todo el camino y lo acompañó en los momentos más difíciles.

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"Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", sigue el mensaje.

El futbolista también agradeció a los clubes en los que jugó por respetar sus compromisos con la selección argentina y permitirle representar a su país cada vez que debía ponerse la camiseta de la Albiceleste. Finalmente, Messi mencionó a Dios y cerró su mensaje con un agradecimiento a todos los argentinos que estuvieron a su lado durante este recorrido.

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🙌 Lionel Andrés Messi, en casa, con su gente: "Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años". pic.twitter.com/e0RfPB52fm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó Messi, acompañado por emojis de la bandera argentina.

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