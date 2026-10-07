"Mi respeto por lo que has logrado": Cristiano a Messi luego de su despedida con Argentina

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Lionel Messi disputó contra Benín su último partido con la selección argentina. En el Monumental, el capitán marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-0, en una noche cargada de homenajes y emociones después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.
Después del encuentro, Messi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a su familia, compañeros, entrenadores, clubes y aficionados por acompañarlo durante su carrera internacional. También recordó a Diego Maradona y aseguró que extrañaría vestir la camiseta celeste y blanca.
Entre las respuestas a la publicación apareció Cristiano Ronaldo, uno de los grandes rivales de Messi durante su carrera. El portugués le reconoció al argentino su trayectoria con la selección y destacó el legado que deja después de tantos años representando a su país. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.
Lea: Juan Manuel Rengifo, emocionado tras su debut con Colombia: “El fútbol es mi vida”
El mensaje de Cristiano tuvo una particular repercusión por tratarse de uno de los protagonistas de la gran rivalidad futbolística de las últimas dos décadas. Messi y Ronaldo compitieron durante años por los principales títulos individuales y colectivos, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, aunque en diferentes ocasiones ambos han mostrado respeto mutuo fuera de la cancha.
Así, la despedida de Messi de la selección argentina también dejó un gesto entre dos de los futbolistas que marcaron una época del fútbol mundial. Esta vez no hubo competencia ni trofeos de por medio: solo el reconocimiento de Cristiano a la carrera que Messi construyó con Argentina.
Le recomendamos: ¿En qué posición del ranking FIFA quedó Colombia luego de la fecha FIFA? Así está la tabla
Así fue la despedida de Messi de la selección de Argentina
El capitán de la Albiceleste fue homenajeado antes y durante el encuentro contra Benín, en una jornada especial que marcó el cierre de su etapa internacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.
Messi se despidió de su público con una actuación protagonista: marcó uno de los goles y participó en la victoria de Argentina. Al finalizar el partido, recibió el reconocimiento de sus compañeros y de los aficionados que llenaron el Monumental, en una noche en la que las lágrimas, los aplausos y los recuerdos acompañaron al campeón del mundo en su adiós.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook