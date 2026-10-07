Después del encuentro, Messi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a su familia, compañeros, entrenadores, clubes y aficionados por acompañarlo durante su carrera internacional. También recordó a Diego Maradona y aseguró que extrañaría vestir…

Lionel Messi disputó contra Benín su último partido con la selección argentina. En el Monumental, el capitán marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-0 , en una noche cargada de homenajes y emociones después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.

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"Mi respeto por lo que has logrado": Cristiano a Messi luego de su despedida con Argentina

Después del encuentro, Messi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a su familia, compañeros, entrenadores, clubes y aficionados por acompañarlo durante su carrera internacional. También recordó a Diego Maradona y aseguró que extrañaría vestir la camiseta celeste y blanca.

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Entre las respuestas a la publicación apareció Cristiano Ronaldo, uno de los grandes rivales de Messi durante su carrera. El portugués le reconoció al argentino su trayectoria con la selección y destacó el legado que deja después de tantos años representando a su país. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.

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CRISTIANO RONALDO y su mensaje para LIONEL MESSI tras la despedida en la SELECCIÓN ARGENTINA 🇵🇹🫂🇦🇷



📲"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", comentó el portugués en la… pic.twitter.com/uInBNbjaDC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 7, 2026

El mensaje de Cristiano tuvo una particular repercusión por tratarse de uno de los protagonistas de la gran rivalidad futbolística de las últimas dos décadas. Messi y Ronaldo compitieron durante años por los principales títulos individuales y colectivos, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, aunque en diferentes ocasiones ambos han mostrado respeto mutuo fuera de la cancha.

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Así, la despedida de Messi de la selección argentina también dejó un gesto entre dos de los futbolistas que marcaron una época del fútbol mundial. Esta vez no hubo competencia ni trofeos de por medio: solo el reconocimiento de Cristiano a la carrera que Messi construyó con Argentina.

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Compartieron el escenario del fútbol como los mejores del mundo tantos años… 🔝



Ahora solo queda puro respeto entre Messi y Cristiano. 🤝🏻 🥹



El portugués dejó un mensaje para Lio en su último post para la Selección Argentina. 👏🏻 pic.twitter.com/AVESUZADIC — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 7, 2026

Así fue la despedida de Messi de la selección de Argentina

El capitán de la Albiceleste fue homenajeado antes y durante el encuentro contra Benín, en una jornada especial que marcó el cierre de su etapa internacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.

Messi se despidió de su público con una actuación protagonista: marcó uno de los goles y participó en la victoria de Argentina. Al finalizar el partido, recibió el reconocimiento de sus compañeros y de los aficionados que llenaron el Monumental, en una noche en la que las lágrimas, los aplausos y los recuerdos acompañaron al campeón del mundo en su adiós.

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