Juan Manuel Rengifo, emocionado tras su debut con Colombia: “El fútbol es mi vida”

El debut con la selección de mayores fue el inicio de un sueño para Juan Manuel Rengifo. El volante de Atlético Nacional fue uno de los protagonistas en el último partido de esta fecha FIFA. Después del partido contra Perú, el volante reconoció que sintió una mezcla de emociones al vestir por primera vez la camiseta de la tricolor. El mediocampista también destacó el respaldo que recibió de sus compañeros desde su llegada a la concentración. Según explicó, ese apoyo fue fundamental para afrontar sus primeros minutos con el combinado nacional…

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El debut con la selección de mayores fue el inicio de un sueño para Juan Manuel Rengifo. El volante de Atlético Nacional fue uno de los protagonistas en el último partido de esta fecha FIFA. Después del partido contra Perú, el volante reconoció que sintió una mezcla de emociones al vestir por primera vez la camiseta de la tricolor. El mediocampista también destacó el respaldo que recibió de sus compañeros desde su llegada a la concentración. Según explicó, ese apoyo fue fundamental para afrontar sus primeros minutos con el combinado nacional y sentirse parte del grupo.

“Soy un poco llorón, yo vivo mucho esto. El fútbol es mi vida y poder seguir cumpliendo sueños desde mi debut en Atlético Nacional, mi primer gol y todo lo que que he vivido allá y ahora el sueño de poder vestir la tricolor, de poder representar a este país que tanto uno ama. Los compañeros desde que llegué a la concentración han sido un apoyo incondicional, todos queremos el mismo objetivo, todos nos apoyamos el que juega, el que entra o el que no jugó tiene esa actitud y esa buena energía y hoy se vio”, dijo.

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Sobre la victoria ante Perú, Rengifo habló de una “absoluta felicidad y satisfacción” por el trabajo realizado. El jugador valoró haber podido contribuir al triunfo y darle una alegría al país, especialmente en un partido en el que Colombia jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre más.

“Absoluta felicidad y satisfacción que se hizo un buen trabajo, ayudar al equipo y poder sacar al victoria que venimos buscando y darle una alegría al grupo yal país que nos apoya”.

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“Soy un poco llorón, el fútbol es mi vida y lo siento mucho”: Juan Manuel Rengifo habló de sus lágrimas tras su debut con la selección Colombia pic.twitter.com/6h2llEHJGz — Diego Rueda (@diegonoticia) October 7, 2026

Su ingreso terminó siendo importante para cambiar la dinámica del encuentro. Rengifo se mostró participativo con el balón y tuvo incidencia directa en el segundo tanto, cuando asistió para ampliar la ventaja de Colombia y cerrar la fecha FIFA con una victoria.

Respecto a sus características, el futbolista de Atlético Nacional explicó que disfruta tener la pelota y participar en la construcción ofensiva. También señaló que está dispuesto a colaborar en defensa cuando sea necesario y resaltó el balón quieto como otra de las herramientas que puede ofrecerle al equipo.

“Es algo que vengo con eso arraigado desde muy pequeño, siempre me ha gustado tener el balón, por la posición que he jugado desde siempre también es lo que demanda, ayudar al equipo a llevar esa parte ofensiva hacia adelante y cuando toque defender, ayudar a defender. La pelota quieta también es una virtud que he tendido y si puedo ayudar al equipo de esa manera, voy a estar muy contento”.

Ahora, Rengifo sabe que mantener un lugar en la selección dependerá de su rendimiento. “Siempre hay responsabilidad” de hacer bien el trabajo para continuar en el proceso, explicó, aunque también remarcó la importancia de disfrutar la experiencia y aprovechar cada oportunidad para seguir teniendo minutos con la Tricolor.

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¡Así fue la primera pincelada de Juan Manuel Rengifo con Colombia! 👀🇨🇴#futbol2026 pic.twitter.com/IGYaYAn98b — Gol Caracol (@GolCaracol) October 7, 2026

“Responsabilidad siempre hay, uno tiene la responsabilidad de hacer bien el trabajo en la Selección para poder seguir en el proceso y tener la oportunidad de seguir viniendo. dependiendo del trabajo que uno haga en el club, hay responsabilidad. Pero también el disfrute de que tenemos que hacer la mejor presentación para poder tener esa oportunidad siempre”.

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