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Miguel Ángel Borja sorprendió con América como su nuevo equipo y ya lo presentaron

El ex Atlético Nacional, Junior y Santa Fe, entre muchos otros, aterriza en el cuadro de las Águilas. Hay altísima expectativa.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de agosto de 2026 - 12:46 a. m.
Miguel Ángel Borja celebra con la camiseta de River de Plate.
Miguel Ángel Borja celebra con la camiseta de River de Plate.
Foto: River Plate
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Miguel Ángel Borja ya es nuevo jugador del América de México. El delantero colombiano llegó al país y fue presentado este jueves como refuerzo de las Águilas, dando así un nuevo paso en su carrera después de su etapa en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

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El atacante, con pasado en River Plate, llega para fortalecer el frente ofensivo del conjunto mexicano.

La negociación avanzó rápidamente por la disposición del propio Borja. Desde que apareció la posibilidad de jugar en América, el colombiano habló con su representante, Juan Pablo Pachón, y manifestó su intención de aceptar la propuesta.

Ese interés fue clave para que las partes avanzaran hasta concretar su incorporación.

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Borja se suma así a un equipo más en su lista, en la que aparecen nombres como Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Atlético Nacional, Santa Fe y Junior dentro de su recorrido profesional, además de experiencias internacionales en Livorno, Olimpo, Palmeiras, Gremio, River Plate y Al-Wasl.

Ahora, el delantero afrontará un nuevo desafío con uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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