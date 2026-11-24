El encuentro reunirá a dos equipos con una importante tradición internacional. Por un lado, Palmeiras buscará ampliar su palmarés y conquistar su cuarta Copa Libertadores. Del otro estará Estudiantes, que intentará sumar su quinta corona y volver a celebrar en una competición…

La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores ya comenzó. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en busca del título más importante del continente a nivel de clubes.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Palmeiras y Estudiantes van por el título: así se prepara la final de la Copa Libertadores

El encuentro reunirá a dos equipos con una importante tradición internacional. Por un lado, Palmeiras buscará ampliar su palmarés y conquistar su cuarta Copa Libertadores. Del otro estará Estudiantes, que intentará sumar su quinta corona y volver a celebrar en una competición que hace parte de su historia.

La final única, que comenzará a las 3:00 p. m. (hora colombiana), tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. El Centenario volverá a recibir una definición continental, en una jornada que concentrará la atención de los aficionados de diferentes países.

Publicidad

Lea: ‘Cucho’ Hernández abrió el marcador para Betis en la Champions League: video

Una final para analizar más allá del resultado

En partidos de esta dimensión, cada detalle adquiere importancia. El rendimiento de las figuras, los antecedentes entre ambos equipos, las posibles alineaciones y las decisiones de los entrenadores hacen parte de la conversación previa a una final en la que no hay margen para equivocaciones.

También crece el interés de los aficionados por conocer los diferentes escenarios que puede presentar el compromiso. Desde quién levantará el trofeo hasta la posibilidad de que el encuentro se defina en los penales, son varios los aspectos que alimentan el análisis antes del pitazo inicial.

En ese contexto, Bwin acompaña la expectativa que genera la final de la Copa Libertadores, con alternativas para quienes siguen el fútbol y quieren consultar los mercados disponibles alrededor del partido.

La plataforma ofrece diferentes opciones relacionadas con el desarrollo del encuentro, que permiten explorar aspectos como el resultado, los goles y otros acontecimientos que pueden presentarse durante los 90 minutos o en una eventual definición desde el punto penal.

Le recomendamos: Real Madrid goleó y Man. City empató con Napoli: así fue la jornada de la Champions League

🤩🏆 ¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🔜🇺🇾 Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna pic.twitter.com/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Montevideo, escenario de una nueva historia continental

La elección del estadio Centenario le suma un componente especial a la definición. El escenario uruguayo es uno de los grandes templos del fútbol mundial y volverá a ser protagonista de una final que pondrá frente a frente a dos instituciones con una importante trayectoria internacional.

Palmeiras y Estudiantes llegan con el objetivo de escribir una nueva página en sus respectivas historias. Para los brasileños, la posibilidad de consolidarse entre los clubes más laureados del certamen; para los argentinos, la oportunidad de recuperar el protagonismo continental y alcanzar una quinta estrella.

La expectativa está servida. El próximo 28 de noviembre, Sudamérica tendrá un nuevo campeón y el fútbol volverá a demostrar por qué la Copa Libertadores es una de las competiciones más apasionantes del continente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador