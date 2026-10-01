El partido tuvo un ritmo frenético desde los primeros minutos. Apenas al minuto 13, João Cancelo apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a los portugueses. Sin embargo,…

Luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la selección de Portugal tras una discusión con el director técnico Jorge Jesús , el conjunto luso afrontó un nuevo reto en la UEFA Nations League. Sin su principal referente, Portugal visitó a Dinamarca en el Parken Stadion de Copenhague y respondió a la expectativa con una contundente victoria por 4-2.

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¡Portugal le ganó a Dinamarca en su primer partido sin Cristiano Ronaldo!

El partido tuvo un ritmo frenético desde los primeros minutos. Apenas al minuto 13, João Cancelo apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a los portugueses. Sin embargo, Dinamarca reaccionó rápidamente y, diez minutos más tarde, Mikkel Damsgaard igualó el compromiso para los locales.

Portugal no tardó en recuperar la ventaja. Al minuto 25, Gonçalo Ramos aprovechó una oportunidad dentro del área y marcó el 2-1, resultado con el que los dirigidos por Jorge Jesús se marcharon al descanso.

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En el comienzo de la segunda mitad, Dinamarca volvió a golpear. Rasmus Højlund apareció en el minuto 53 para marcar el 2-2 y celebró el tanto como Cristiano Ronaldo, con su característico salto y grito. La celebración no pasó desapercibida, especialmente por la ausencia del delantero portugués en el encuentro.

Portugal, sin embargo, volvió a tomar el control del partido. En el minuto 67, Bruno Fernandes envió un balón al área y Vitinha apareció para conectar un potente cabezazo que puso el 3-2. Cuando Dinamarca buscaba el empate, Portugal sentenció el encuentro en los minutos finales. João Félix apareció y marcó el 4-2 definitivo en el minuto 87.

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Con este resultado, Portugal mantuvo su paso perfecto en la competición y sumó su tercera victoria consecutiva. El conjunto luso llegó a nueve puntos y se consolidó en el primer lugar de su grupo en la UEFA Nations League.

Portugal lidera el Grupo A4 con nueve unidades de nueve posibles. Detrás aparecen Dinamarca, Noruega y Gales, todos con tres puntos. Más allá de la ausencia de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa consiguió una importante victoria como visitante y mostró capacidad de reacción en un partido que tuvo cuatro goles en la segunda mitad.

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