PSG fijó nuevo precio para Mbappé y supera a Messi, ¿El más caro de la historia?

Kylian Mbappe quiere dejar el Paris Saint-Germain en la ventana de transferencia de enero por algunos incumplimientos que habían sido fijados entre el club y el jugador al momento de la renovación de contrato en el pasado mes de mayo. Pero el PSG no tiene intención alguna de vender a Mbappé.

El francés ganador del Mundial de Rusia 2018, firmó con club parisino después de que disputaran el interés del Real Madrid y el Liverpool. El PSG, por su parte, le dejó claro a Mbappé que el equipo merengue no sería una opción de salida. Además, pusieron un precio de 300 millones de euros por Mbappé, en caso de que cualquier otro club tenga la intención de ficharlo.¿El fichaje más caro de la historia?

El salario de Mbappé en el PSG

Según el New York Times, el delantero ganará 250 millones de euros a durante las tres próximas temporadas por las que renovó el contrato.

Esto equivale a un aproximado de 83 millones de euros por cada ciclo. Además, PSG pagó al delantero un bono de fichaje por 125 millones de euros, la mayor suma entregada a un jugador como bono.

Se podría llegar a pensar que el fichaje de Lionel Messi al PSG ha sido uno de los más costosos. Sin embargo, el argentino de 34 años llegó a la capital francesa en condición de agente libre luego de no poder renovar su contrato con el Barcelona de España; no se pagó nada por él. Paris Saint-German no tuvo que pagar ni un euro o dólar para contar con sus servicios. Sin embargo, sí realizará un desembolso denominado como la “prima de fichaje”.

Se necesitaría una tarifa récord mundial, más de los 222 millones de euros que pagó el PSG, para liberar a Neymar de su contrato con el Barcelona en 2017, para que se vendiera Mbappé. Además, el diario inglés The Telegram informa que los interesados deberán pagar un mínimo de 291 millones para transferir a Mbappé a un nuevo club. Esta tarifa podría incluso llegar a los 340 millones.

