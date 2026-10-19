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París arde ante las luces de la Champions League: el choque de PSG y Barcelona

El cuadro catalán, señalado como el mejor equipo en el arranque de la temporada, mide su capacidad enfrentando al vigente bicampeón de la Liga de Campeones. El partido fue puesto en duda en medio de las protestas que se viven en Francia.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
PSG vs. Barcelona: el partido más esperado de la Champions
PSG vs. Barcelona: el partido más esperado de la Champions.

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Horas antes del partido entre Barcelona y París Saint-Germain el juego estuvo rodeado por una tensión inesperada. París arde. El inconformismo comenzó hace casi un mes como una protesta de estudiantes de secundaria en los suburbios de la capital francesa, pero con el paso de los días se transformó en un movimiento mucho más amplio, uno de alcance nacional, marcado por el rechazo al encarecimiento de la vida, los recortes presupuestarios y las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. Mientras en las calles la temperatura no deja de subir y…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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