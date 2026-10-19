Cristiano Ronaldo, sancionado 30 días tras su polémica con Portugal

La Comisión de Disciplina de la FPF consideró "totalmente procedente" la acusación contra Cristiano por abandonar la…

El astro luso Cristiano Ronaldo fue sancionado este lunes 19 de noviembre de 2026 con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca el pasado 30 de septiembre. Así lo informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Eso sí, CR7 podrá estar disponible para la próxima ventana internacional en noviembre, pues el castigo impuesto al goleador histórico de Portugal así se lo permite.

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La Comisión de Disciplina de la FPF consideró "totalmente procedente" la acusación contra Cristiano por abandonar la concentración de su selección por desavenencias con el seleccionador Jorge Jesus. El ganador de la Eurocopa Francia 2016, quien también tendrá que pagar una multa de EUR 255, ha recibido la sanción mínima incluida en el reglamento que se contempla por el abandono del equipo nacional: entre uno y seis meses de suspensión.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal?

La sanción impuesta este lunes, que le priva de jugar con su selección, empezó a contar desde el 1 de octubre, en el que quedó automáticamente suspendido tras abandonar el 30 de septiembre la concentración de la selección lusa en vísperas del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.

El astro luso habría cumplido así ya 19 días y finalizará su sanción a finales de este mes. En ese sentido, Portugal podrá contar con su capitán en la próxima ventana internacional, a mediados de noviembre, cuando los lusos se enfrenten, otra vez, a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 16 de noviembre.

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Cristiano Ronaldo y su trayectoria en Portugal

La Comisión de Disciplina ha tenido en cuenta "el arrepentimiento demostrado en el comunicado" de disculpas de Cristiano Ronaldo, así como sus logros en el mundo del fútbol y especialmente su aportación a la selección lusa. La decisión disciplinaria culmina el expediente abierto el pasado 10 de octubre.

El jugador del Al Nassr de Arabia Saudita abandonó la concentración de su selección la víspera del partido de la Liga de las Naciones de la UEFA contra Dinamarca, que a la postre los portugueses ganaron 4-2. El cinco veces campeón de la Champions League se marchó tras la rueda de prensa de Jorge Jesus.

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Cristiano Ronaldo no se ha retirado de la selección

En el encuentro previo contra Noruega, CR7 no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora. Cristiano se disculpó por su comportamiento en un comunicado del 6 de octubre, dejando la puerta abierta a volver a la selección. "Debo una disculpa a mis compañeros por haberme ido de la concentración".

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección", añadió Ronaldo. El astro luso justificó su defección porque Jorge Jesus "no cumplió su palabra".

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¿Hasta qué edad jugará Cristiano Ronaldo?

Antes del partido contra Noruega, Cristiano Ronaldo contó que Jesus le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego. El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

A pesar de ello, admitió que su acción era merecedora de sanción. "La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante", dijo.

El seleccionador luso, por su parte, se mostró dispuesto a volver a contar con su estrella el pasado 4 de octubre, nada más clasificar a Portugal para los cuartos de final de la Liga de Naciones. "Para la próxima ventana internacional será convocado. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero ‘Cris’ es quien va a decidir", dijo Jorge Jesus tras ganarle 2-1 a Noruega.

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