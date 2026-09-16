Raheem Sterling podría ir a prisión: vea el accidente que protagonizó en Inglaterra

El futbolista de 31 años, quien actualmente es agente libre tras terminar la pasada temporada en el Feyenoord, podría incluso recibir…

Raheem Sterling enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida fuera de las canchas. El exjugador de la selección de Inglaterra se declaró culpable ante un tribunal de Basingstoke de conducir de manera peligrosa y de posesión de óxido nitroso, después de protagonizar un episodio en el que fue visto inhalando la sustancia mientras conducía un Lamborghini de 270.000 libras durante la hora pico en Hampshire.

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El futbolista de 31 años, quien actualmente es agente libre tras terminar la pasada temporada en el Feyenoord, podría incluso recibir una condena de prisión. La decisión quedó aplazada hasta una nueva audiencia programada para el próximo 25 de noviembre, luego de que la jueza de distrito Kirsty Allman advirtiera que el caso será tratado considerando “todas las opciones”.

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Sterling fue visto inhalando óxido nitroso mientras conducía

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo. De acuerdo con lo expuesto durante una audiencia de 80 minutos, Sterling fue observado por varios conductores mientras avanzaba de manera peligrosa por diferentes vías, entre ellas las autopistas M25 y M3.

La primera llamada de emergencia se produjo a las 7:45 de la mañana. Un conductor, Christopher Jennings, aseguró que siguió al exfutbolista durante aproximadamente 30 minutos y que lo vio inhalando de un globo mientras conducía de un lado a otro de los carriles.

La situación era especialmente peligrosa debido al tráfico de la zona, que en ese momento tenía una velocidad máxima reducida a 40 millas por hora. Según el testimonio presentado ante el tribunal, Sterling se acercaba constantemente a las líneas blancas y obligaba a otros conductores a frenar o desplazarse para evitar una colisión.

Durante los siguientes 67 minutos se recibieron más llamadas a los servicios de emergencia. Tres cuerpos policiales diferentes —la Policía Metropolitana de Londres, Thames Valley y Surrey— fueron alertados sobre un conductor que circulaba de manera errática y que aparentemente inhalaba una sustancia desde globos.

Una de las conductoras, Fiona Jennings, describió posteriormente la conducción de Sterling como “absolutamente horrenda”. También afirmó que el globo que utilizaba era tan grande que inicialmente pensó que se había activado el airbag.

Seis cilindros de óxido nitroso en el vehículo

Cuando finalmente Sterling perdió el control y salió de la carretera, terminó chocando contra una barrera metálica. El impacto fue suficiente para reventar tres neumáticos de su vehículo.

Los agentes que llegaron al lugar encontraron al futbolista en el asiento del pasajero. Sobre sus piernas tenía dos cilindros de óxido nitroso, mientras que otros cuatro estaban dentro del automóvil. También encontraron un globo desinflado que habría utilizado para inhalar la sustancia.

Las imágenes mostradas durante la audiencia permitieron observar el momento de su detención. Sterling fue esposado por los agentes después del accidente y, según la fiscalía, incluso intentó colocar algunos de los elementos en la parte trasera del vehículo mientras los policías estaban presentes.

El exjugador admitió haber tenido un problema con el óxido nitroso después de ser detenido. Además, se declaró culpable de poseer seis cilindros de 670 gramos de la sustancia y de no proporcionar una muestra de aliento cuando fue requerido por la Policía.

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La Fiscalía considera el caso entre los más graves

El fiscal Simon Jones explicó ante el tribunal que el óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, puede ralentizar las funciones cerebrales y las respuestas del organismo, además de provocar distorsiones sensoriales y alucinaciones, aumentando el riesgo de accidentes.

La Fiscalía sostuvo que el comportamiento de Sterling reúne siete de diez factores agravantes contemplados para este tipo de delitos. Entre ellos están la duración de la conducción peligrosa, el riesgo generado para otras personas y el uso persistente de una sustancia prohibida.

Former England footballer Raheem Sterling is seen with canisters of nitrous oxide on his lap in newly released bodycam video of his dangerous driving arrest. pic.twitter.com/qJYl28oiDK — The Independent (@Independent) September 15, 2026

Además, durante la audiencia se reveló que los hechos no comenzaron únicamente durante la mañana. A la 1:10 a. m. se había recibido otra llamada después de que Sterling fuera visto entrando a un McDonald’s en Hayes, al norte de Londres, a una velocidad considerada excesiva y mientras inhalaba de un globo.

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Sterling posteriormente reconoció ante los agentes que había inhalado óxido nitroso a las 11 de la noche anterior.

Sterling podría evitar la cárcel

La defensa del futbolista buscará que su declaración temprana de culpabilidad sea considerada como un elemento a su favor. Sus abogados también podrían solicitar una condena suspendida, lo que le permitiría evitar la prisión siempre que no vuelva a cometer un delito durante el periodo establecido.

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Sterling, quien no tiene antecedentes penales, recibió además una prohibición provisional para conducir. El caso incluso podría ser trasladado al Tribunal de la Corona de Winchester, que tiene mayores facultades para imponer una sentencia.

Todo esto ocurre mientras el futbolista atraviesa un complicado momento profesional. Sterling está sin equipo después de su paso por Feyenoord y no tiene claro cuál será su futuro en el fútbol.

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El extremo disputó 82 partidos con la selección de Inglaterra, participó en tres Mundiales y formó parte del equipo del torneo de la Eurocopa de 2021. A nivel de clubes ganó cuatro títulos de Premier League con Manchester City y recibió el Golden Boy durante su etapa en Liverpool. También fue incluido dos veces entre los 15 primeros del Balón de Oro y recibió un MBE en 2021 por sus servicios a la igualdad racial.

Por ahora, su futuro inmediato también pasa por los tribunales. La próxima audiencia será el 25 de noviembre, cuando se conocerá qué sanción recibirá por los hechos que terminaron con su arresto y su declaración de culpabilidad.

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