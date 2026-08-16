Real Madrid y Barcelona golearon justo antes del inicio de la liga: ¿podrán ser campeones?

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

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En apenas una semana, la Liga de España dará inicio para los dos clubes más ganadores del país campeón del mundo y, tal como pasó tras Sudáfrica 2010, las expectativas son muy altas, no solo por el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, sino por la continuación del proyecto de Hans Flick.

El entrenador del FC Barcelona completará su tercer año al frente del club culé y parece que con el paso de cada temporada los resultados son mejores. Además, ha ejercido un dominio casi incontestable sobre el Madrid en los duelos directos, que en estos años también han definido algunos torneos.

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Real Madrid 3-0 Schalke 04

Siendo su primer partido con la nómina completa, Mourinho goleó por tres goles al Schalke de Alemania. La gran figura del equipo, Kylian Mbappé, fue el encargado de abrir el marcador en el minuto seis del primer tiempo.

14 minutos después, el joven Dean Huijsen anotó el segundo gol del partido con asistencia de Arda Güler. Finalmente, al 57′, Carlos Espí anotó la tercera anotación del partido, esta vez, a pase de Álvaro Carrera, lateral izquierdo.

Ahora, la Casa Blanca tendrá que enfrentar al Espanyol en la primera fecha de la liga española. Lo hará de visitante en el inicio de la competición, el próximo 22 de agosto (2:30 p.m.) en el RCDE Stadium de Barcelona, en Cataluña.

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Barcelona 5-2 Basilea

En su último encuentro de preparación antes de su debut en la Liga de España, Barça goleó 5-0 al Basilea de Suiza. El nuevo refuerzo, Jarim Adeyemi, anotó el 1-0 luego de una asistencia del brasileño Raphinha.

Aaron Malouda marcó el descuento al minuto 43. Ya en el segundo tiempo, Hamza Abdelkarim al 49′ y Lamine Yamal al 81′ (de penal) anotaron el 3-1 en el marcador. Apenas tres minutos después, también de penal, Bsilea descontó.

Finalmente, el otro nuevo fichaje del equipo blaugrana, Bisiwu, anotó un doblete para sellar el 5-2 final. Tres días antes de su primer partido en la liga contra Elche, la escuadra catalana jugará el Trofeo Joan Gamper contra el Al Ahly.

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