Rodri: la sencillez del Balón de Oro y mejor jugador del Mundial que fichó por Barcelona

Rodri en su presentación con Barcelona. Foto: EFE - Quique García

Rodri es una persona sencilla. O, al menos, eso es lo que transmite fuera de las canchas. No tiene redes sociales y, a diferencia de buena parte de los futbolistas instalados en la élite mundial, suele viajar en vuelos comerciales y hacer la fila como cualquier otro pasajero.

Cuando todavía se preparaba para llegar al profesionalismo y formaba parte de las categorías inferiores de Villarreal, iba a entrenar en bicicleta. Cursó Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón y completó una...