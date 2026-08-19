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Rodri: la sencillez del Balón de Oro y mejor jugador del Mundial que fichó por Barcelona

El volante de la selección de España es nuevo jugador del cuadro catalán y firma lo que sería el mejor fichaje de la temporada.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
19 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Rodri en su presentación con Barcelona.
Rodri en su presentación con Barcelona.
Foto: EFE - Quique García

Rodri es una persona sencilla. O, al menos, eso es lo que transmite fuera de las canchas. No tiene redes sociales y, a diferencia de buena parte de los futbolistas instalados en la élite mundial, suele viajar en vuelos comerciales y hacer la fila como cualquier otro pasajero.

Cuando todavía se preparaba para llegar al profesionalismo y formaba parte de las categorías inferiores de Villarreal, iba a entrenar en bicicleta. Cursó Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón y completó una...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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