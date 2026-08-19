Rodri: la sencillez del Balón de Oro y mejor jugador del Mundial que fichó por Barcelona

Rodri en su presentación con Barcelona.
Foto: EFE - Quique García
Rodri es una persona sencilla. O, al menos, eso es lo que transmite fuera de las canchas. No tiene redes sociales y, a diferencia de buena parte de los futbolistas instalados en la élite mundial, suele viajar en vuelos comerciales y hacer la fila como cualquier otro pasajero.
Cuando todavía se preparaba para llegar al profesionalismo y formaba parte de las categorías inferiores de Villarreal, iba a entrenar en bicicleta. Cursó Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón y completó una...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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