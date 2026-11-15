La discusión tomó fuerza después de una publicación del periodista Estewil Quesada en su cuenta de X, en la que llamó la atención sobre una posible diferencia…

La derrota de Yuberjen Martínez frente al estadounidense Anthony Olascuaga sigue generando debate. Más allá del resultado de los jueces, que le dieron la victoria por decisión unánime al campeón, una nueva polémica apareció alrededor del último asalto del combate: el momento exacto en el que llegó el golpe que derribó al colombiano y que terminó siendo determinante para el resultado.

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Polémica por la pelea de Yuberjen Martínez: cuestionan el cronómetro en el último golpe

La discusión tomó fuerza después de una publicación del periodista Estewil Quesada en su cuenta de X, en la que llamó la atención sobre una posible diferencia entre el cronómetro que aparecía en la transmisión de televisión y el tiempo oficial del combate. Su observación abrió interrogantes sobre si el golpe de Anthony Olascuaga a Martínez llegó después de que se cumplieran los tres minutos reglamentarios del último round.

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Hagan el conteo mental porque el cronómetro de TV desaparece…

Hay desface de un segundo entre el cronómetro de la pantalla y la alerta de los 10 segundos finales del cronometrista oficial.

El golpe que derriba a Yuberjen es después de los 3 minutos… https://t.co/LdAkqoVvdV — Estewil Quesada (@EstewilQ) November 15, 2026

¿El golpe en la pelea de Yuberjen Martínez llegó después de la campana?

En su publicación, Quesada pidió hacer un conteo mental de los últimos segundos del combate, pues, según explicó, el cronómetro de televisión desaparece y existiría un desfase de un segundo entre el reloj que se veía en pantalla y la señal de los últimos diez segundos del cronometrista oficial.

El periodista señaló que, al realizar ese conteo, el golpe con el que Olascuaga mandó a la lona al colombiano habría llegado después de los tres minutos reglamentarios del asalto. Una observación que resulta especialmente importante por el contexto de la pelea: faltaban segundos para terminar el combate y la caída terminó teniendo un peso decisivo en las tarjetas.

La controversia está en establecer cuál fue el tiempo oficial cuando se produjo el impacto. No es lo mismo que el golpe haya llegado antes de la campana final a que se haya conectado una vez cumplidos los tres minutos. Por ahora, la publicación plantea una duda sobre la sincronización de los relojes, pero no constituye una confirmación de que la acción haya ocurrido fuera del tiempo reglamentario.

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Yuberjen Martinez hizo gran pelea, estuvo cerca de convertirse en nuevo campeón mundial mosca de la @WorldBoxingOrg, pero la caída del cierre inclinó la balanza a favor del campeón Anthony Olascuaga. Vimos gran pelea. — Estewil Quesada (@EstewilQ) November 15, 2026

Una caída que cambió el resultado de la pelea de Yuberjen Martínez

El combate entre Martínez y Olascuaga se disputó el sábado 14 de noviembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El colombiano llegaba invicto, con siete victorias en siete presentaciones, y buscaba conquistar el cinturón mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Después de un comienzo favorable al estadounidense, Yuberjen encontró respuestas desde el cuarto asalto. Con su velocidad, desplazamientos y combinaciones, consiguió complicar al campeón e incluso tuvo momentos de superioridad. Sin embargo, Olascuaga recuperó terreno con su trabajo al cuerpo y la presión durante los últimos episodios. boxingscene.com+1

La definición llegó en el duodécimo asalto, cuando una derecha del estadounidense mandó al colombiano a la lona. Martínez consiguió levantarse y terminar el combate, pero la acción fue determinante para la decisión de los jueces.

Las tarjetas oficiales favorecieron a Olascuaga por 115-112, 115-112 y 114-113. La caída le permitió al estadounidense sumar un asalto de 10-8 y conservar el campeonato mundial. The Ring+1

De esta manera, el estadounidense defendió su cinturón y Yuberjen Martínez sufrió su primera derrota como profesional, después de siete triunfos consecutivos. El resultado deportivo está definido, pero la observación sobre el cronómetro dejó una pregunta alrededor del desenlace de una pelea que el colombiano disputó hasta el último instante.

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