Novak Djokovic, eliminado en su primera noche del US Open 2026

Novak Djokovic en el juego contra Mariano Navone de Argentina por la primera ronda del US Open 2026, en el Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nueva York, este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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El gigante Novak Djokovic fue derribado por primera vez en su debut en el US Open en una maratónica batalla con el argentino Mariano Navone. Djokovic, el tenista más laureado de la historia, no había sucumbido en ningún estreno de Flushing Meadows desde su primera aparición en 2005 ni tampoco en ninguna ronda inicial de un Grand Slam desde 2006.

El gaucho Navone, número 49 de la ATP, acabó de un plumazo con la infalibilidad de Djokovic al batirlo por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 tras cuatro horas y 36 minutos de un trepidante duelo que concluyó a la medianoche de Nueva York.

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A sus 39 años, para el balcánico esta inédita caída puede marcar el punto de inflexión definitivo en la búsqueda del título 25 de Grand Slam, una cumbre que nadie ha alcanzado en este deporte. Djokovic llevaba tres años esperando una oportunidad como esta, desde que conquistó su título 24 en Flushing Meadows.

En este torneo no tenía delante ni a Jannik Sinner, número uno mundial, ausente por lesión, ni a su otra pesadilla, el español Carlos Alcaraz, quien reaparece el lunes tras cuatro meses de baja. ’Nole’ ya había dejado señales de preocupación en su única aparición después de Wimbledon, cuando cayó contra otro argentino, Thiago Tirante, en Cincinnati.

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El sueño del argentino Navone

En Nueva York, a Djokovic volvió a traicionarlo el físico, necesitando atención médica desde el primer set y vomitando varias veces después. “Fue una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he venido arrastrando prácticamente en cada partido de este año”, explicó el serbio después.

“Estoy tratando de averiguar lo que está pasando y hasta qué punto puedo seguir por este camino”, agregó. Novak Djokovic fue capaz de remontar un primer set en contra, pero pagó todos sus esfuerzos en el cuarto set.

La emoción embargó el rostro del serbio cuando avistó la dolorosa derrota ante un incrédulo Navone, quien nunca había ganado un partido a cinco sets. “Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz”, manifestó el argentino.

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Venus y un partido “extremadamente tarde”

El programa continuó bajo cubierta en la pista central, donde la maratónica derrota de Djokovic provocó que el juego de Venus Williams, el último de la jornada, arrancara 13 minutos pasada la medianoche, el horario de inicio más tardío en el torneo.

A sus 46 años, la incombustible hermana mayor de Serena Williams buscaba su primer triunfo en esta década en Nueva York, donde fue campeona en 2000 y 2001. Williams dejó una mejor imagen contra su compatriota Sofía Kenin que en sus anteriores apariciones, pero encajó su decimoquinta derrota seguida en individuales, por 6-2 y 7-6 (8/6).

El duelo terminó a las dos de la madrugada y la estadounidense pudo incluso alargarlo si hubiera aprovechado alguna de sus siete pelotas para adjudicarse el segundo set. “Nunca había jugado un partido tan tarde antes. No es lo ideal. No conozco otro deporte en el que tengas que empezar tan tarde”, dijo.

Finalmente, Kenin, campeona del Abierto de Australia en 2020, se medirá a una de las candidatas al título, la local Jessica Pegula, quien arrolló a la belga Elena Gabriela Ruse por 6-3 y 6-2.

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