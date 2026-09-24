La primera fecha tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Países Bajos y…

El fútbol de selecciones vuelve a Europa con varios duelos de alto nivel. La UEFA Nations League 2026/27 comenzará este jueves 24 de septiembre, en la primera gran competencia continental después del Mundial 2026. La jornada inaugural tendrá ocho partidos, con enfrentamientos entre selecciones de las ligas A, B y D, y marcará el inicio de un nuevo ciclo para varios equipos, entre ellos Alemania, Países Bajos y Portugal, vigente campeón del torneo.

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UEFA Nations League 2026/27: partidos, horarios y todo lo que debe saber de la primera fecha

La primera fecha tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Países Bajos y Alemania, que se disputará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. También debutará Portugal, que iniciará la defensa de su título frente a Gales, con Cristiano Ronaldo entre los convocados.

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Partidos de la Liga A: Alemania y Portugal, protagonistas

La máxima categoría de la competencia tendrá cuatro encuentros en su primera jornada. Todos están programados para las 1:45 p. m., hora de Colombia.

El partido entre Países Bajos y Alemania será uno de los focos principales, debido a los cambios en los banquillos de ambas selecciones. Jürgen Klopp dirigirá su primer encuentro con Alemania, después de asumir el cargo el 24 de julio, mientras que Xavi Hernández comenzará su etapa al frente del conjunto neerlandés.

El encuentro corresponde al Grupo A2, en el que también se enfrentarán Serbia y Grecia. Los otros dos partidos de la Liga A serán Noruega contra Dinamarca y Portugal frente a Gales, correspondientes al Grupo A4.

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La selección de Portugal volverá a la competencia con el objetivo de defender el campeonato conseguido en la edición anterior. El equipo luso enfrentará a Gales y contará con Cristiano Ronaldo entre sus convocados, en el inicio de una nueva etapa después del Mundial 2026.

El duelo entre Noruega y Dinamarca completará la actividad del Grupo A4 y será otro de los compromisos que comenzarán a definir el rumbo de la zona desde la primera fecha.

Horarios y partidos del jueves 24 de septiembre

La jornada inaugural de la UEFA Nations League tendrá ocho encuentros distribuidos en tres categorías.

Liga Partido Hora de Colombia Liga A Portugal vs. Gales 1:45 p. m. Liga A Países Bajos vs. Alemania 1:45 p. m. Liga A Serbia vs. Grecia 1:45 p. m. Liga A Noruega vs. Dinamarca 1:45 p. m. Liga B Austria vs. Israel 1:45 p. m. Liga B Kosovo vs. Irlanda 1:45 p. m. Liga D Andorra vs. Malta 11:00 a. m. Liga D Liechtenstein vs. Lituania 1:45 p. m.

Los juegos se podrán ver a través de Disney+.

¿Cuáles son los grupos de la Nations League 2026/27?

El sorteo de la fase liga se realizó en Bruselas el jueves 12 de febrero. Las selecciones quedaron distribuidas en cuatro categorías, con grupos que determinarán los enfrentamientos de la primera fase.

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo.

Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia.

Grupo C3: Kazajstán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo.

Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta y Andorra.

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

Calendario de la UEFA Nations League 2026/27

La fase liga de la quinta edición del torneo se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2026. Las fechas previstas son las siguientes:

Jornada 1: del 24 al 26 de septiembre de 2026.

Jornada 2: del 27 al 29 de septiembre de 2026.

Jornada 3: del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Jornada 4: del 4 al 6 de octubre de 2026.

Jornada 5: del 12 al 14 de noviembre de 2026.

Jornada 6: del 12 al 17 de noviembre de 2026.

El miércoles 30 de septiembre podrá utilizarse de manera excepcional para programar partidos de la tercera jornada.

Después de la fase liga, los cuartos de final y los play-offs de ascenso y descenso de las ligas A/B y B/C están previstos entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. La fase final se disputará del 9 al 13 de junio de 2027, aunque la sede y las fechas definitivas todavía no han sido confirmadas.

Los play-offs de la Liga C/D están programados del 23 al 28 de marzo de 2028.

¿Cómo funciona la Nations League?

La UEFA Nations League fue creada para reducir la cantidad de partidos amistosos sin mayor trascendencia y ofrecer encuentros competitivos entre selecciones de nivel similar. El torneo utiliza una estructura de ligas con ascensos y descensos, de acuerdo con los resultados obtenidos por los equipos.

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En la edición 2026/27, los dos primeros equipos de cada grupo de la Liga A avanzarán a los cuartos de final. Las eliminatorias se disputarán en marzo de 2027 y definirán a las cuatro selecciones que competirán por el título en la fase final.

La competición también tendrá una relación con la clasificación para la Eurocopa 2028 del Reino Unido y la República de Irlanda. Según los resultados obtenidos en la Nations League, algunas selecciones podrán contar con una segunda oportunidad para acceder a los play-offs de clasificación.

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Sistema de ascensos y descensos

La estructura de la competencia busca garantizar que haya 18 selecciones por liga a partir de la temporada 2028/29. Por ese motivo, la edición 2026/27 tendrá un sistema específico de promoción y descenso.

En la Liga A, los ganadores y segundos de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Las dos terceras selecciones con mejor posición permanecerán en la categoría, mientras que las dos terceras con peor clasificación y las dos cuartas con mejor posición disputarán los play-offs de la Liga A/B contra las segundas de la Liga B. Las dos selecciones con peor rendimiento entre las cuartas descenderán directamente.

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En la Liga B, los ganadores de grupo ascenderán a la Liga A. Los segundos disputarán los play-offs de ascenso, mientras que los cuartos jugarán los enfrentamientos de la Liga B/C. Los terceros permanecerán en la categoría.

En la Liga C, los campeones de grupo subirán a la Liga B. Los segundos jugarán los play-offs contra los cuartos de la Liga B, y los equipos que terminen terceros y cuartos permanecerán en la división.

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Finalmente, todas las selecciones de la Liga D ascenderán a la Liga C, de acuerdo con el formato previsto para la competición.

Con ocho partidos en el inicio y varios cambios en los banquillos, la UEFA Nations League 2026/27 abrirá su calendario este jueves, con Portugal buscando defender su corona y Alemania y Países Bajos comenzando nuevos procesos deportivos.

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