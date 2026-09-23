Hakimi, estrella de PSG, irá a juicio por violación: así lo confirmó la justicia francesa

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El Tribunal de Casación confirmó este miércoles el enjuiciamiento por violación del futbolista internacional marroquí Achraf Hakimi, informó a la AFP una fuente judicial.
El futbolista del Paris Saint Germain, que siempre ha negado las acusaciones de violación de una joven en 2023, había recurrido la decisión de llevar el caso a juicio adoptada a mediados de junio, en plena Copa del Mundo, por el Tribunal de Apelación de Versalles.
Este recurso era la última vía que le quedaba al futbolista para evitar ir a juicio.
Contactada por la AFP, la abogada del jugador Fanny Colin, recordó que el enjuiciamiento no es sinónimo de condena: "Los hechos que se reprochan a Achraf Hakimi, y que él niega firmemente desde el primer día, no han sido examinados por el Tribunal de Casación".
"Lo serán durante el juicio, en el curso del cual todos los elementos de la defensa de Achraf Hakimi serán presentados públicamente y de forma contradictoria", añadió la letrada.
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Su cliente "no tiene nada que ocultar; por su parte ha colaborado plenamente con las autoridades policiales y judiciales y seguirá haciéndolo con motivo del juicio que se va a celebrar", concluyó.
Hakimi: "tres años y medio de lucha judicial"
También reaccionó a la decisión del tribunal la abogada defensora de la joven denunciante: "Tras tres años y medio de combate judicial, después de haber sido calumniada y arrastrada por el barro por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está decidida a obtener justicia, luchará hasta el final", aseguró Rachel-Flore Pardo en un comunicado enviado a la AFP.
"Esta decisión refleja la solidez y el rigor del razonamiento del tribunal de apelación", declaró por su parte el abogado Bertrand Périer, representante de la acusación particular en el mismo comunicado.
Por su parte, el PSG declaró a la AFP que "Achraf Hakimi siempre ha negado firmemente los hechos de los que le acusan y tiene presunción de inocencia".
"El club intenta preservar para su jugador un entorno de trabajo tranquilo, respetuoso y conforme a los principios fundamentales del derecho", añadió el club campeón de Francia y Europa, reafirmando su "compromiso constante y sin ambigüidad en la lucha contra toda forma de violencia, especialmente las violencias sexuales".
Según el auto del tribunal de apelación dictado en junio, al que tuvo acceso la AFP, la joven, que entonces tenía 24 años, relató haber conocido al futbolista en enero de 2023 en la red social Instagram y haber ido a su domicilio en un taxi solicitado por el jugador, la noche del 24 de febrero de 2023.
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Al día siguiente, acudió a la comisaría y explicó a los agentes que el joven le había besado y tocado sin su consentimiento antes de violarla.
A continuación, habría logrado apartar al futbolista y pudo contactar con una amiga por mensaje, que fue a recogerla.
Hakimi, nacido en Madrid hace 27 años, fue imputado unos días después, el 2 de marzo.
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