Gran Fondo Nairo Quintana en Cartagena: invitados, horarios y todo sobre el festival

La edición de este año tiene un significado especial por el momento deportivo que atraviesa Quintana. El boyacense compartirá con los aficionados y con algunas de las figuras más reconocidas…

El deporte se toma las calles de Cartagena con una programación que busca ir más allá de la competencia. El Gran Fondo Nairo Fest 2026 reunirá a ciclistas, corredores, niños y aficionados en tres días de actividades que combinan el desafío físico con el entretenimiento, la cultura y el reconocimiento a uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano.

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La edición de este año tiene un significado especial por el momento deportivo que atraviesa Quintana. El boyacense compartirá con los aficionados y con algunas de las figuras más reconocidas del ciclismo internacional, en una celebración que también busca destacar su trayectoria y su aporte al deporte colombiano.

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Chris Froome, Alberto Contador y Rigoberto Urán, entre los invitados

El Gran Fondo contará con la presencia de grandes nombres del ciclismo mundial. Entre los invitados están Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez, entre otros corredores que dejaron huella en las principales competencias del calendario internacional.

Su participación le dará un componente especial al encuentro, que busca conectar a distintas generaciones de aficionados con figuras que protagonizaron algunas de las grandes historias del ciclismo de ruta.

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La organización espera la participación de más de 10.000 personas, distribuidas entre 6.900 ciclistas, 3.100 corredores, 300 niños en las actividades de Nairo Kids y otros 300 participantes en las pruebas de ciclomontañismo. La programación está pensada tanto para deportistas experimentados como para familias y aficionados que quieren vivir el evento desde diferentes escenarios.

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¡Chris Froome llega a La Heroica! Una figura mundial del ciclismo aterriza en Colombia para ser parte de una experiencia que promete quedar en la historia del Gran Fondo Nairo. 🤩🇨🇴👏 pic.twitter.com/fCQblO92v1 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 9, 2026

Así será la programación del Gran Fondo Nairo Fest 2026

La agenda comenzó este viernes 9 de octubre con la apertura de Mundo Nairo, en el Centro de Convenciones de Cartagena. Allí se desarrollan la feria comercial, la entrega de kits y distintas experiencias para los asistentes.

El sábado 10 de octubre será una jornada con actividades para diferentes públicos. Los corredores podrán participar en las pruebas de running de 5, 10 y 21 kilómetros, mientras que los aficionados al ciclismo de montaña tendrán la competencia MTB XCO en el Castillo de San Felipe. También se realizarán las actividades de Nairo Kids, una agenda cultural y un conversatorio con protagonistas del deporte.

El domingo 11 de octubre llegará el momento central del evento: la Gran Rodada, con las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores. La salida está prevista para las 5:30 a. m., desde Cartagena, en un recorrido que conectará la ciudad con distintos municipios de Bolívar.

Entre las localidades incluidas en el trayecto están Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. La rodada permitirá a los participantes recorrer diferentes paisajes del departamento y convertir la actividad deportiva en una experiencia turística.

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El 'parcero' de Colombia, el maravilloso @UranRigoberto está en #Cartagena, para lo que será el Gran Fondo @NairoQuinCo Fest, que se realizará durante este fin de semana en #Cartagena.



Cerca de 20 mil personas participaran de este, uno de los encuentros deportivos más… pic.twitter.com/8DB9MNtg8Q — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 9, 2026

El impacto del Gran Fondo Nairo Fest para Cartagena y Bolívar

Además de su dimensión deportiva, el evento representa una oportunidad para la economía local. La llegada de miles de participantes, acompañantes y visitantes puede beneficiar sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, al tiempo que contribuye a la promoción turística de Cartagena y los municipios de Bolívar.

La combinación de competencias, actividades culturales y experiencias para las familias busca ampliar el alcance del encuentro y atraer públicos con distintos intereses. De esta manera, el Gran Fondo se proyecta como una plataforma para conectar el deporte con el turismo y la actividad económica de la región.

En medio de esa programación, Nairo Quintana ocupa el lugar central de una celebración que reconoce su trayectoria y reúne a figuras del ciclismo internacional. Durante tres días, Cartagena será escenario de una fiesta que mezcla competencia, recreación y homenaje a uno de los deportistas más importantes de Colombia.

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