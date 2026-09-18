Joanna Wietrzyk devolvió el triunfo de Hyrox tras polémica en Pekín: ganó cubierta de heces

La situación quedó registrada en videos que muestran a Wietrzyk continuando con la competencia mientras estaba cubierta de heces y, finalmente, cruzando la línea de meta en el primer lugar.

Joanna Wietrzyk ganó una competencia de Hyrox en Pekín, pero días después decidió devolver el triunfo y renunciar a los puntos obtenidos luego de protagonizar un polémico episodio durante la carrera. La atleta australiana sufrió una incontinencia gastrointestinal mientras competía y, pese a lo ocurrido, decidió continuar hasta completar la prueba.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Aunque inicialmente apareció como ganadora, la propia deportista decidió dar un paso atrás. En un comunicado publicado en Instagram, Wietrzyk ofreció disculpas al pueblo de China, a los demás competidores, al público y a los organizadores de la competencia.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de HYROX por lo sucedido durante la carrera en Pekín", comenzó el comunicado.

Lea: ¡Dos récords mundiales en el inicio del Grand Prix de Para Atletismo de Cali 2026!

"Me sentía completamente en forma y saludable al comienzo de la carrera, sin ningún motivo para esperar enfermarme. Mirando hacia atrás, lamento la decisión de no haberme salido de la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad por mi decisión de continuar y lamento profundamente las molestias y la interrupción que causó".

Tras reflexionar sobre lo sucedido, la atleta anunció su retiro retroactivo de la competencia. Esto significa que, pese a haber cruzado primera la meta, decidió que su resultado no fuera contabilizado y que los puntos obtenidos fueran devueltos.

"Sé que mis acciones tuvieron un impacto que trascendió mi persona, y pido disculpas sinceramente a todos los afectados. Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré conmigo esas lecciones, incluido recordar que la vida es mucho más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse. Tras reflexionarlo, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y renunciar a los puntos que obtuve", se lee en el comunicado.

Le puede interesar: Luis Díaz respalda a Néstor Lorenzo y deja un mensaje para los hinchas: "Merecen un título"

🇨🇳🇦🇺🚨 LOS CAGÓ GANANDO: Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia fecal durante una competencia de HYROX en Beijing, pero continuó y ganó la carrera toda cagada. https://t.co/too5zhfZbx — Derechazo (@derechazoar) September 15, 2026

Además, la australiana mencionó que se tomará un tiempo para recuperarse de la situación. "Gracias a quienes están a mi lado, tanto como atleta como persona, durante este tiempo, y a todos los que se han acercado con amabilidad y apoyo. Significa más para mí de lo que puedo expresar adecuadamente en este momento. Me tomaré un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí misma y de mi familia, lejos del ruido", termina el comunicado.

A raíz de lo ocurrido, Hyrox anunció una revisión de sus reglas y protocolos de seguridad para evitar que un episodio similar vuelva a producirse. Entre las modificaciones anunciadas está la posibilidad de que un director de carrera retire a un participante cuando exista una situación que pueda representar un riesgo para su salud o para la de los demás competidores. La medida contempla específicamente casos en los que haya sangre, vómito, orina o heces en la pista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador