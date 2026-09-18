La protagonista local fue Angie Nicoll Mejía, quien estableció un nuevo récord mundial en los 100 metros de la categoría T38. La colombiana detuvo el cronómetro en 12.04 segundos, una marca que le permitió quedar en lo más alto de la…

El Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026 comenzó por todo lo alto . La primera jornada del certamen dejó dos récords mundiales , uno de ellos conseguido por una atleta colombiana, en una jornada que confirmó a Cali como uno de los escenarios internacionales para el desarrollo del para atletismo de alto rendimiento.

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¡Dos récords mundiales en el inicio del Grand Prix de Para Atletismo de Cali 2026!

La protagonista local fue Angie Nicoll Mejía, quien estableció un nuevo récord mundial en los 100 metros de la categoría T38. La colombiana detuvo el cronómetro en 12.04 segundos, una marca que le permitió quedar en lo más alto de la prueba y poner a celebrar al público presente en el Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales.

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La segunda plusmarca mundial de la jornada llegó en el lanzamiento de disco. La mexicana Rosa María Guerrero alcanzó los 27,81 metros en la categoría F55 y también inscribió su nombre en la historia del Grand Prix de Cali con un nuevo récord mundial.

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🇨🇴 ¡El Grand Prix de Para Atletismo ya deja récords en Cali!



En la primera jornada, la delegación colombiana mostró todo su potencial. El talento de nuestros #imPARAbles se hizo sentir con 36 medallas (15🥇, 15🥈y 6🥉). pic.twitter.com/v48j5nouZH — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 18, 2026

Cali comenzó con dos récords mundiales

Las dos marcas fueron el punto más destacado de una jornada inaugural que también contó con el acto oficial de apertura del Grand Prix. En la ceremonia participaron diferentes autoridades y representantes del movimiento paralímpico, entre ellos Paul Fitzgerald, presidente de World Para Athletics; Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle; Alexander Camacho; Andrés Galindo y Dayra Faisury Dorado.

El evento, además, tuvo transmisión para todo el país a través de Señal Colombia, permitiendo que los aficionados siguieran las competencias y los resultados de los atletas que participan en esta cita internacional.

El inicio del Grand Prix también representa una nueva oportunidad para que Colombia continúe fortaleciendo su presencia como sede de grandes competencias de para atletismo. La presencia de deportistas de diferentes países y la consecución de dos récords mundiales en el primer día reflejan el nivel deportivo que tiene el certamen.

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¡Cali abrió sus puertas al mundo! 🌎🔥🏃‍♂️



Este jueves arrancó oficialmente el World Para Athletics Grand Prix Cali 2026, una fiesta internacional que pone al Valle y a Colombia en el mapa del para atletismo. 🇨🇴✨ pic.twitter.com/tRXiF4RlK6 — Indervalle (@Indervalle) September 18, 2026

La competencia continúa este viernes

La acción no se detiene en Cali. Este viernes continuará el Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026, con competencias programadas entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m. Además, quienes quieran acercarse al Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales podrán hacerlo con ingreso gratuito para disfrutar de las pruebas.

Después de una primera jornada con dos récords mundiales, Cali vuelve a convertirse en el punto de encuentro del para atletismo internacional y en una vitrina para los deportistas que buscan alcanzar sus mejores marcas rumbo a los grandes objetivos del ciclo paralímpico.

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