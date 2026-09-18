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Luis Díaz respalda a Néstor Lorenzo y deja un mensaje para los hinchas: "Merecen un título"

El delantero de Bayern Múnich no fue convocado para la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero habló sobre la continuidad del entrenador y el futuro de la selección de Colombia.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de septiembre de 2026 – 10:32 a. m.
KANSAS CITY (United States), 04/07/2026.- Luis Diaz of Colombia celebrates a goal that was later disallowed due to the offside rule during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Colombia against Ghana, in Kansas City, Missouri, USA, 03 July 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS
Luis Díaz con la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS
Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Luis Díaz no estará con la selección de Colombia en la próxima fecha FIFA. El delantero de Bayern Múnich acordó con Néstor Lorenzo tomarse un descanso y no fue incluido en la convocatoria de 26 jugadores para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Sin embargo, su ausencia no le impidió hablar sobre el presente y el futuro del equipo nacional.

Después de la salida de James Rodríguez, Díaz se mantiene como uno de los principales referentes de la selección. Desde esa posición, el atacante respaldó la continuidad de Lorenzo, quien renovó su contrato en julio y continuará al frente del combinado nacional durante un nuevo ciclo.

“Me parece muy bien. El profe ha hecho un proceso muy bueno y lindo. Hizo méritos para que le den una nueva oportunidad”, aseguró Díaz al referirse a la renovación del entrenador.

El atacante considera que el proceso todavía tiene margen para crecer, especialmente después de un Mundial 2026 en el que Colombia no consiguió los resultados que esperaba. “No tuvimos el Mundial que queríamos, pero podemos mejorar y en los próximos años ir más adelante. Con el proceso del profe, de los muchachos, tener conciencia de que tenemos un gran cuerpo técnico y es nuestra obligación hacer mejores papeles”.

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Luis Díaz pide mirar al colectivo

La ausencia de Díaz en esta convocatoria también le permitirá a Lorenzo probar otras alternativas en ataque y observar nuevos futbolistas de cara al siguiente ciclo de la selección. Para el guajiro, la construcción de una Selección competitiva pasa por fortalecer el grupo y mantener una idea colectiva. Sus palabras llegan precisamente en un momento de transición para Colombia, con la salida de algunas figuras y la aparición de nuevos jugadores que buscan ganarse un lugar.

Además, uno de los temas que más destacó Díaz fue la relación entre la selección y sus aficionados. El delantero recordó el acompañamiento que han recibido en diferentes países y competiciones y aseguró que existe una deuda con una hinchada que lleva años esperando celebrar títulos.

Con el hincha colombiano siempre ha sido increíble. Ellos nos han apoyado constantemente en cada competición. Han sido unos hinchas increíbles, se han manifestado en cualquier lugar del mundo donde hemos estado. La gente tiene un amor por el fútbol en Colombia que es espectacular, que enamora y te motiva cada vez más a querer regalarles algo”, afirmó.

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Y fue más allá al hablar de esa deuda con los aficionados: “Merecen tener algún título para quedar en la historia. Agradecerles siempre por el apoyo y ojalá sigan creyendo que para nosotros es importante”.

Mientras Colombia se prepara para enfrentar a México, Paraguay y Perú, Luis Díaz seguirá su camino con Bayern Múnich. Esta vez verá los partidos de la selección desde afuera, pero sus declaraciones dejan claro que continúa involucrado con el proyecto de Lorenzo y que, tras la salida de James Rodríguez, asume cada vez más protagonismo como uno de los referentes de la nueva generación del combinado nacional.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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Comentarios
  • Eduardo(34409)Hace 16 minutos
    Con la actitud perdedora de los futbolistas colombianos no habrá título nunca, Lorenzo ya se amangualó con Gonzales Alzate. Por Qué no convoca al futbolista SErna que juega en un equipo de alto nivel en Brasil y que es de gran calidad. Miren nada más, equipos de Ecuador compitiendo en la copa libertadores frente a equipos brasileños, donde están los equipos colombianos, Lorenzo no mienta, por fortuna James renunció.
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