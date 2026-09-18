Luis Díaz respalda a Néstor Lorenzo y deja un mensaje para los hinchas: "Merecen un título"

Después de la salida de James Rodríguez, Díaz se mantiene como uno de los principales referentes de la selección. Desde esa posición, el atacante respaldó la continuidad de Lorenzo, quien renovó su…

Luis Díaz no estará con la selección de Colombia en la próxima fecha FIFA. El delantero de Bayern Múnich acordó con Néstor Lorenzo tomarse un descanso y no fue incluido en la convocatoria de 26 jugadores para los amistosos contra México, Paraguay y Perú . Sin embargo, su ausencia no le impidió hablar sobre el presente y el futuro del equipo nacional.

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Después de la salida de James Rodríguez, Díaz se mantiene como uno de los principales referentes de la selección. Desde esa posición, el atacante respaldó la continuidad de Lorenzo, quien renovó su contrato en julio y continuará al frente del combinado nacional durante un nuevo ciclo.

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“Me parece muy bien. El profe ha hecho un proceso muy bueno y lindo. Hizo méritos para que le den una nueva oportunidad”, aseguró Díaz al referirse a la renovación del entrenador.

El atacante considera que el proceso todavía tiene margen para crecer, especialmente después de un Mundial 2026 en el que Colombia no consiguió los resultados que esperaba. “No tuvimos el Mundial que queríamos, pero podemos mejorar y en los próximos años ir más adelante. Con el proceso del profe, de los muchachos, tener conciencia de que tenemos un gran cuerpo técnico y es nuestra obligación hacer mejores papeles”.

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🇨🇴 Luis Díaz has not been called up by coach Néstor Lorenzo for Colombia's upcoming friendly matches against Mexico, Paraguay, and Peru. There's an agreement between Bayern and the Colombian FA for Luis Díaz to take advantage of the international break to rest and work on his… pic.twitter.com/IIOOXqmTUm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Luis Díaz pide mirar al colectivo

La ausencia de Díaz en esta convocatoria también le permitirá a Lorenzo probar otras alternativas en ataque y observar nuevos futbolistas de cara al siguiente ciclo de la selección. Para el guajiro, la construcción de una Selección competitiva pasa por fortalecer el grupo y mantener una idea colectiva. Sus palabras llegan precisamente en un momento de transición para Colombia, con la salida de algunas figuras y la aparición de nuevos jugadores que buscan ganarse un lugar.

Además, uno de los temas que más destacó Díaz fue la relación entre la selección y sus aficionados. El delantero recordó el acompañamiento que han recibido en diferentes países y competiciones y aseguró que existe una deuda con una hinchada que lleva años esperando celebrar títulos.

“Con el hincha colombiano siempre ha sido increíble. Ellos nos han apoyado constantemente en cada competición. Han sido unos hinchas increíbles, se han manifestado en cualquier lugar del mundo donde hemos estado. La gente tiene un amor por el fútbol en Colombia que es espectacular, que enamora y te motiva cada vez más a querer regalarles algo”, afirmó.

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Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino… pic.twitter.com/0mrs0jrBSU — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) September 15, 2026

Y fue más allá al hablar de esa deuda con los aficionados: “Merecen tener algún título para quedar en la historia. Agradecerles siempre por el apoyo y ojalá sigan creyendo que para nosotros es importante”.

Mientras Colombia se prepara para enfrentar a México, Paraguay y Perú, Luis Díaz seguirá su camino con Bayern Múnich. Esta vez verá los partidos de la selección desde afuera, pero sus declaraciones dejan claro que continúa involucrado con el proyecto de Lorenzo y que, tras la salida de James Rodríguez, asume cada vez más protagonismo como uno de los referentes de la nueva generación del combinado nacional.

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