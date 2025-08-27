Laverdieri International: un modelo que revolucionará el deporte colombiano

El moderno centro de entrenamiento Laverdieri International, para jóvenes que sueñan con llegar al alto rendimiento, queda en el noroccidente de Bogotá. Foto: Fedecoltenis

El tenis colombiano y el deporte en general acaban de dar un paso importante para el crecimiento de los atletas nacionales. Se llevó a cabo en Bogotá el lanzamiento de Laverdieri International en las instalaciones del Club Laverdieri, sede deportiva de la Federación Colombiana de Tenis.

El lanzamiento oficial se cumplió en la cancha número dos de la sede deportiva, acto en el que se hicieron presentes David Samudio, Director ejecutivo de la FCT y el Director de las Sedes Deportivas, Nelson Cárdenas. De igual manera, acompañaron el acto Leonardo Laverde, Director del proyecto, Liliana Duarte, Directora Pedagógica del Gimnasio El Portillo, además representantes del Club Monarca y Lifeducation, entidades que se suman a este gran proyecto.

“Tener este espacio con la familia Laverde es muy importante, esta unión entre la Federación Colombiana de Tenis, el Club Laverdieri y todas las entidades, le va a entregar mucho al tenis colombiano, al fútbol y otras disciplinas. Colombia cuenta hoy con 150 jugadores con ranking ITF lo que nos convierte en potencia y eso impulsa a que jugadores de otros países quieran venir al país. Esta unión que hoy hacemos va a entregar muchos frutos”, destacó David Samudio.

Formación y Deporte con visión internacional, esto resume un sinnúmero de oportunidades para los jugadores que harán parte de este proyecto deportivo con el que se dará un gran salto de calidad a la hora de pensar en grandes deportistas, pero a su vez personas integrales.

Esta presentación en sociedad se hizo en el marco de los cumpleaños de la Federación Colombiana de Tenis y el Club Laverdieri, además que se mostró a los asistentes la iluminación que ya se está instalando en las canchas de la sede deportiva. Con esto se confirma que los jugadores ahora no solo tendrán la oportunidad de trabajar en el horario diurno, sino que de ser necesario podrán llevar a cabo entrenamientos nocturnos.

Laverdieri se proyecta como un gran espacio de concentración de deportistas, de hecho no se descarta que se pueda convertir en un lugar en el que podrán hacer presencia los equipos nacionales que compiten en los diferentes torneos internacionales.

“Laverdieri International surge de la idea de presentarle a las familias y los jugadores la posibilidad de venir a desarrollarse de manera integral en la parte deportiva y académica, todo en un mismo lugar. Pensamos que desde ya este es un sitio ideal para estudiantes nacionales e internacionales por el nivel de tenis que encontramos en la federación nacional y sus equipos“, destacó Leonardo Laverde, director de Laverdieri International.

Una de las actividades complementarias al lanzamiento fue la demostración deportiva entre la histórica extenista Fabiola Zuluaga, quien es entrenadora nacional y la jugadora Laura Villamil. Hace poco ambas hicieron presencia en Wimbledon Jr. Con ellas participaron otros jugadores juveniles y de las diferentes escuelas deportivas.

Preparación integral para los deportistas

“Este es sin duda un proyecto muy importante para el tenis colombiano, me parece que la Federación Colombiana de Tenis, con el Club Laverdieri y todos los aliados están dando un paso adelante en el crecimiento integral para los deportistas. Estamos seguros que seremos un referente internacional de preparación integral para los tenistas“, destacó Fabiola Zuluaga.

La Federación Colombiana de Tenis, el Gimnasio El Portillo, Club Monarca, Club Laverdieri y Lifeducation, se unieron para desde Colombia servir de ejemplo único en el continente. Formación y deporte con visión internacional, un espacio donde los estudiantes podrán desarrollar sus carreras deportivas y profesionales desde la parte académica, individualmente y en grupo tendrán la oportunidad de llevar a cabo sus pretemporadas. Este será un gran semillero en el que los futuros talentos entrenan y estudian, creando de esta manera las nuevas figuras de forma integral.

“Acá tenemos un espacio de mucho valor para los tenistas y los deportistas que harán parte de este proyecto deportivo. Estamos marcando un momento muy importante para el deporte en Colombia que con el tiempo se verá reflejado en el crecimiento deportivo y personal de los atletas", indicó Nelson Cárdenas, director de las sedes deportivas de la FCT.

“Este proyecto tiene como significado afinar nuestra misión, nosotros siempre hemos querido reconocer a cada niño por su condición única e irrepetible y en este caso será por medio del deporte. Queremos potenciar y ayudar a que ellos puedan lograr su mejor versión llegando al alto rendimiento garantizando una formación académica de alta calidad e integral“, destacó Liliana Duarte Medina, Directora Pedagógica del Gimnasio El Portillo

De esta manera inicia una nueva etapa para el tenis y el deporte colombiano que se verá reflejado con el crecimiento de los deportistas gracias a la unión de expertos en las diferentes disciplinas.

