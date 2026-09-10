La “Orejona” que busca Luis Díaz con el gigante bávaro: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

En esa lista aparece Bayern Múnich, seis veces campeón del certamen, un club acostumbrado a levantar dicho trofeo y que ahora tiene a Luis Díaz como uno de sus protagonistas. El extremo busca escribir su propio capítulo en esa historia y convertirse en el cuarto futbolista…

Un año más y comienza la carrera por conseguir la tan anhelada “Orejona”. Un trofeo reservado para unos pocos: solo 22 clubes, de los más de 500 que han participado en la competición, han conseguido ganar la Uefa Champions League, incluyendo la antigua Copa de Europa.

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En esa lista aparece Bayern Múnich, seis veces campeón del certamen, un club acostumbrado a levantar dicho trofeo y que ahora tiene a Luis Díaz como uno de sus protagonistas. El extremo busca escribir su propio capítulo en esa historia y convertirse en el cuarto futbolista colombiano en conquistar el máximo trofeo europeo, después de Edwin Congo, campeón con Real Madrid en la temporada 2000-2001; Iván Ramiro Córdoba, quien lo levantó con Inter de Milán en 2009-2010, y James Rodríguez, ganador con Real Madrid en la temporada 2015-2016 y 2016-2017.

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El camino para llegar a ese objetivo comienza hoy. El Allianz Arena volverá a vivir la Champions a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), cuando Bayern Múnich reciba a Bodø/Glimt por la primera fecha de la fase de liga.

Este estreno en la nueva edición de la Champions no será uno cualquiera para Díaz. El colombiano llega después de una temporada en la que firmó siete goles y cuatro asistencias en 12 partidos. Su recorrido goleador comenzó con un tanto contra el Brujas en la victoria 4-0 del Bayern. Después llegaron dos goles contra París Saint-Germain en Francia, uno a Atalanta en los octavos de final y dos más contra Real Madrid en los cuartos de final. El séptimo llegó nuevamente contra PSG, esta vez en una semifinal que terminó con la eliminación del conjunto alemán por un marcador global de 6-5. Ahora Díaz tendrá una nueva oportunidad para empezar de cero y buscar que esta vez el desenlace sea diferente.

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Y si algo dejó la pasada Champions fue una muestra del poder ofensivo que puede tener el Bayern cuando sus principales figuras encuentran espacios. Harry Kane marcó 14 goles y dio dos asistencias en 13 partidos, y Michael Olise aportó cinco goles y siete asistencias en 13 encuentros, mientras que Luis Díaz convirtió siete tantos y entregó cuatro asistencias en 12 apariciones. Entre los tres sumaron 26 goles y 13 asistencias, números que explican buena parte de las expectativas que existen alrededor del ataque bávaro para esta nueva edición.

La temporada pasada, sin embargo, también dejó en evidencia uno de los mayores problemas del Bayern: la defensa. Para Fran Cánepa, conductor y comentarista argentino, el conjunto alemán cuenta con una delantera capaz de competir con cualquiera en Europa, aunque todavía tiene una tarea pendiente si quiere llegar hasta las últimas instancias.

“Ofensivamente, el Bayern tiene un tridente que, si analizas los tres puestos en conjunto, tranquilamente puede ser considerado uno de los mejores del planeta. Pero defensivamente es un equipo que cede demasiado, tiene muchas distracciones y un mal retroceso. Los ataques te ganan partidos, pero las defensas te ganan campeonatos, y ahí el Bayern tendrá que hacer las cosas mucho mejor”.

Cánepa considera que esa fragilidad es el principal aspecto que el equipo debe corregir: “En una mala noche, más allá de tener la capacidad de hacerte goles, también necesitas tener la capacidad de que no te hagan tantos. El Bayern tiene con qué competir, pero defensivamente tendrá que mejorar si quiere ganar el campeonato”.

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Die Vorbereitungen für das CL-Spiel gegen FK Bodø/Glimt 💪



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Aun con esa deuda, el argentino ubica al Bayern Múnich entre los principales candidatos al título. “Para mí, el campeón no sale de Bayern Múnich o Real Madrid”, aseguró Cánepa.

Sobre Luis Díaz, el comentarista también es optimista y espera que el colombiano dé un paso adelante después de su primera temporada en Alemania: “Creo que Luchito Díaz va a tener todavía una mejor temporada que la anterior. Tuvo una fantástica, pero creo que puede hacer todavía más, porque el Bayern va a hacer grandes cosas esta temporada”.

Ahora, una nueva historia comienza contra Bodø/Glimt, un rival que ya sabe lo que significa sorprender en Europa. En la edición anterior, el conjunto noruego derrotó en la fase de la liga a equipos como Manchester City y Atlético de Madrid. Luego, en los “playoffs”, eliminó al Inter de Milán y extendió su aventura europea hasta los octavos de final, donde cayó contra el Sporting de Lisboa.

Esta vez Bodø/Glimt volvió a ganarse un lugar en la fase principal desde las rondas preliminares, tras superar al Union Saint-Gilloise de Bélgica y al NEC de Países Bajos. El equipo mantiene buena parte de la base que protagonizó aquella campaña, con jugadores como Patrick Berg y Jens Petter Hauge, además del entrenador Kjetil Knutsen, quien continúa al frente del proyecto.

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Para Bayern Múnich, sin embargo, el duelo representa el primer capítulo de otro intento por conquistar Europa y, para Luis Díaz, una oportunidad para comenzar a construir el camino hacia ese trofeo que todavía no aparece en su palmarés.

Hoy comenzará a escribirse esa historia. Luis Díaz volverá a disputar la Champions con la camiseta de Bayern Múnich y tendrá por delante una nueva oportunidad de acercarse a la “Orejona”. Esta vez con un objetivo todavía mayor: no quedarse en las semifinales y convertirse en uno de los protagonistas del equipo que vuelva a poner al gigante alemán en la cima de Europa.

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