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El vallecaucano asumirá el cargo de asistente técnico , en una apuesta de la institución por rodear nuevamente a Gamero con un grupo de trabajo que combine experiencia, conocimiento del fútbol profesional colombiano e identidad con Millonarios.

Mayer Candelo está de regreso en Millonarios. El exjugador, uno de los nombres que dejó huella en la historia reciente del club, fue confirmado este miércoles como nuevo integrante del cuerpo técnico que acompañará a Alberto Gamero en su segundo ciclo al frente del equipo albiazul.

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Millonarios confirmó el regreso de Mayer Candelo para el nuevo ciclo de Alberto Gamero

El regreso de Candelo representa una novedad importante dentro del nuevo proyecto deportivo de Millonarios. Durante su etapa como futbolista, el exvolante consiguió escribir su nombre en la historia del club al ser parte de los equipos que conquistaron la Copa Colombia 2011 y la esperada estrella 14, conseguida en la Liga 2012-II.

Después de retirarse de las canchas, Candelo comenzó a construir experiencia desde el banquillo. Dirigió a Cortuluá en el Torneo de la Primera B y posteriormente tuvo la oportunidad de estar al frente del Deportivo Cali en la máxima categoría del fútbol colombiano.

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Ahora tendrá una nueva función en Millonarios, esta vez desde el cuerpo técnico. Su llegada pretende aportar liderazgo, lectura de juego e identidad institucional al grupo que estará bajo las órdenes de Gamero.

De terror😰😰😰



Así fue el encuentro entre los hinchas del Deportivo Cali con Mayer Candelo en Tuluá.



El técnico necesitó asistencia policial para salir de la cancha.



📹 @HINCAPIEDATOSpic.twitter.com/tEBDG6Zs2p — Los Dueños del Balón Bogotá (@ddbalon) September 21, 2022

Un cuerpo técnico con experiencia

La estructura que acompañará al entrenador samario también tendrá a Jorge Castro, profesional en ciencias del deporte especializado en planificación táctica y análisis de rendimiento.

Castro cuenta con experiencia como director técnico de Tigres FC y ya trabajó junto a Gamero durante su más reciente etapa profesional. Su presencia permitirá darle continuidad al análisis de los rivales y a la planificación del trabajo diario sobre el campo.

En la preparación física estará Julio Chalares, otro hombre de confianza de Gamero, con quien ha compartido diferentes proyectos deportivos. El profesional viene, además, de desempeñarse como preparador físico principal de Cúcuta Deportivo.

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Chalares ya conoce el entorno de Millonarios por su anterior paso por la institución y ahora tendrá la tarea de optimizar el rendimiento físico del plantel en medio del exigente calendario que afrontará el equipo.

Con el grupo de trabajo definido, Millonarios comienza a preparar el remate del torneo local con una fórmula que combina referentes ligados a la historia del club y profesionales con experiencia en diferentes áreas del fútbol. En ese nuevo proyecto, Mayer Candelo tendrá nuevamente un lugar dentro de la institución, ahora acompañando a Alberto Gamero desde el banquillo.

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