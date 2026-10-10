María José Marín defenderá su título en el WALA 2026 en Guatemala

La sexta edición del campeonato se disputará del 19 al 22 de noviembre en el club El Pulté Golf, en Guatemala, que recibirá por primera vez este certamen. La organización espera reunir a 60 de las mejores golfistas aficionadas de Latinoamérica, en un torneo que busca impulsar el desarrollo del golf…

María José Marín tendrá un nuevo desafío en el Women’s Amateur Latin America (WALA) 2026. La colombiana, actual defensora del título, regresará a la competencia continental con la ilusión de repetir el triunfo que consiguió el año pasado en México.

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La sexta edición del campeonato se disputará del 19 al 22 de noviembre en el club El Pulté Golf, en Guatemala, que recibirá por primera vez este certamen. La organización espera reunir a 60 de las mejores golfistas aficionadas de Latinoamérica, en un torneo que busca impulsar el desarrollo del golf femenino en la región.

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Durante el lanzamiento oficial del campeonato, Marín expresó su entusiasmo por regresar a una competencia que ha sido determinante en su crecimiento deportivo.

“Estaba muy emocionada por regresar al WALA. Después de esa experiencia el año pasado, que solo me dejó cosas buenas y muchísimas cosas por aprender, le he estado poniendo mucho empeño a mi práctica en cada torneo, recogiendo cada pequeña experiencia para poder aplicarla y ganar el WALA”, afirmó la golfista colombiana.

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🔥🇨🇴 La colombiana María José Marín se corona campeona del Augusta National Women's Amateur, después de firmar una tarjeta de 68 golpes.



Es la primera sudamericana que gana el torneo. pic.twitter.com/KZSHrKRxV3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 4, 2026

María José Marín y el reto de defender el título del WALA

La colombiana reconoció que el campo de El Pulté será un desafío para las participantes. Sin embargo, destacó que en el golf las condiciones pueden cambiar hasta el último momento y que no basta con llegar como favorita para quedarse con la victoria.

“He escuchado que el campo es bastante retador. Como dije, siempre hay favoritas, pero esto es golf. No se sabe qué va a pasar hasta el último día, en el hoyo , y creo que la experiencia del año pasado fue un claro ejemplo de ello”, señaló.

El torneo de 2025 representó un punto de inflexión para Marín, quien ha sumado importantes experiencias internacionales desde entonces. La golfista destacó que tanto las victorias como las derrotas en sus anteriores participaciones en el WALA le dejaron aprendizajes que contribuyeron a su evolución.

“Este torneo definitivamente cambió mi juego, cambió mi carrera. De las primeras ediciones tengo recuerdos muy bonitos, como también bastantes aprendizajes”, explicó.

La colombiana también recordó las dificultades que enfrentó antes de conquistar el título, así como la preparación que le permitió llegar en buenas condiciones a la edición disputada en México. “Todas esas experiencias y esos aprendizajes previos me llevaron a lograr esa victoria”, añadió.

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¡HISTÓRICA! María José Marín brilló en el US Women’s Open ⛳️



La colombiana tuvo una impecable actuación en una de las competencias de golf más importantes del mundo, quedando en el Top 10 y pisando fuerte ante las mejores del mundo. ¡Orgullo 💛💛💙❤️!https://t.co/k10FuvGJNw — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) June 9, 2026

María José Marín apunta a convertirse en golfista profesional

Más allá de la defensa del título, Marín tiene claro el camino que quiere seguir en los próximos años. Después de una temporada marcada por resultados destacados y participaciones en grandes torneos, la colombiana trabaja para dar el salto al profesionalismo.

La golfista explicó que su perspectiva sobre una carrera profesional cambió con el paso del tiempo. Cuando comenzó su etapa universitaria, a los 17 años, todavía no tenía claro si ese sería su futuro. Sin embargo, las experiencias acumuladas durante el último año le permitieron definir sus objetivos. “Todas esas experiencias y absolutamente todo lo quiero proyectar hacia una carrera profesional”, manifestó.

Y agregó: “Ahorita estoy trabajando muy duro para que todo vaya encaminado hacia la ruta ser profesional y mantenerme en esa liga, que creo que es uno de los mayores retos”.

Con esa meta en el horizonte, Marín llegará a Guatemala con la oportunidad de defender el título del WALA y seguir construyendo una trayectoria que apunta al máximo nivel del golf femenino. La competencia de noviembre será una nueva prueba para la colombiana, que buscará convertir la experiencia adquirida en una ventaja para volver a celebrar.

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