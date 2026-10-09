La carrera integrará el circuito de ASICS en Latinoamérica, que también cuenta con pruebas en São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima. Para esta edición, la organización anunció una…

Medellín se prepara para la segunda edición de la ASICS Golden Run, que se realizará el 25 de octubre de 2026 con recorridos de 10 y 21 kilómetros . Cerca de 2.000 corredores participarán en esta competencia, que hace parte del circuito latinoamericano de la marca y propone un reto para quienes buscan mejorar sus marcas o dar el salto hacia una distancia mayor.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

ASICS Golden Run Medellín 2026: todo lo que debe saber sobre la carrera del 25 de octubre

La carrera integrará el circuito de ASICS en Latinoamérica, que también cuenta con pruebas en São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima. Para esta edición, la organización anunció una nueva ruta, diseñada para ofrecer una experiencia más fluida, reducir las interrupciones y facilitar que los participantes mantengan un ritmo constante durante el recorrido.

Publicidad

¿Cómo prepararse para pasar de 10K a 21K?

Uno de los principales desafíos para los corredores es pasar de los 10 a los 21 kilómetros. Este cambio no consiste únicamente en aumentar la distancia, sino en adaptar el cuerpo a un esfuerzo más prolongado mediante un entrenamiento progresivo.

Las sesiones largas ayudan al organismo a acostumbrarse gradualmente a la distancia, mientras que los ejercicios de fuerza contribuyen a mejorar la resistencia muscular y la estabilidad durante la carrera. También es importante incluir descansos entre los entrenamientos para permitir que el cuerpo se recupere y asimile las cargas de trabajo.

Le puede interesar

La estrategia de carrera comienza por evaluar cuántos kilómetros se pueden correr cómodamente y construir desde esa base. Mantener un ritmo sostenible, en lugar de empezar demasiado rápido, permite administrar la energía y llegar en mejores condiciones al tramo final de los 21K. La hidratación y una alimentación equilibrada también son fundamentales para afrontar el esfuerzo.

Lea: Gran Fondo Nairo Quintana en Cartagena: invitados, horarios y todo sobre el festival

Lanzamiento y presentación 2ª edición ASICS Golden Run Medellín 2026 a correr 10k y 21k, para los 100 primeros hombres y las 100 mujeres en cruzar la meta una medalla especial y son los top 100, es la historia que se cuenta.https://t.co/PKcrUx0sS5 pic.twitter.com/eS1h9qTFuc — Maxiaz Prensa (@MaxiazPrensa) October 9, 2026

ASICS Golden Run Medellín 2026: nueva ruta y camiseta oficial

La segunda edición contará con una nueva ruta que busca ofrecer mejores condiciones para correr sin interrupciones frecuentes. El trazado está pensado tanto para quienes quieren disfrutar de la experiencia como para los atletas que se proponen mejorar sus marcas personales y mantener un ritmo constante durante la competencia.

La camiseta oficial de 2026 está inspirada en la temperatura, el dinamismo y el flujo de energía que representa el movimiento. La prenda estará destinada a los participantes de las dos distancias, 10K y 21K, como parte de la identidad de esta edición de la carrera.

¿Qué tenis usar para correr los 10K o 21K?

La elección del calzado depende de la experiencia, el ritmo, los objetivos deportivos, las características individuales y la distancia que se va a recorrer. No existe un modelo ideal para todos los corredores, por lo que es importante encontrar una opción que se adapte a las necesidades de cada persona.

Entre las familias de ASICS se encuentran GEL-NIMBUS, GEL-KAYANO, GT-2000 y GEL-CUMULUS, con alternativas orientadas a diferentes necesidades de amortiguación, comodidad y estabilidad. También están las líneas NOVABLAST, SUPERBLAST, MAGIC SPEED y METASPEED, que ofrecen distintas sensaciones de respuesta dinámica y rendimiento.

Una de las principales recomendaciones es probar el calzado durante los entrenamientos para comprobar que resulte cómodo y adecuado para la distancia. Estrenar tenis el día de la competencia puede generar molestias inesperadas, por lo que es preferible correr con un modelo que ya se haya utilizado previamente.

Le recomendamos: Luis Javier Suárez volvió a marcar con el Sporting de Lisboa: video del gol

#Eventos:🏃‍♂️ De los 10K a los 21K: la ASICS Golden Run Medellín 2026 reunirá a 2.000 atletas este 25 de octubre con nueva ruta y premio TOP 100. Guía de calzado y entrega de kits en El Tesoro. https://t.co/x13dZAUUsU #Running #Medellín — ABC Economía (@ABC_Economia) October 8, 2026

Recomendaciones de salud y bienestar para la carrera

La preparación para una media maratón también exige prestar atención al descanso, la hidratación y la alimentación equilibrada. Dormir bien y respetar los tiempos de recuperación es tan importante como cumplir con las sesiones de entrenamiento, especialmente cuando aumenta la carga física para preparar los 21 kilómetros.

Asimismo, es fundamental escuchar las señales del cuerpo. El dolor persistente, los mareos, la dificultad para respirar o la fatiga inusual son motivos para bajar el ritmo o detenerse. Si los síntomas son intensos o no desaparecen, es importante buscar atención médica.

Le puede

Medalla TOP 100 y entrega de kits de la ASICS Golden Run

La organización entregará un reconocimiento especial a los primeros 100 hombres y las primeras 100 mujeres que crucen la meta de los 21 kilómetros, siempre que hayan completado oficialmente el recorrido. Esta distinción busca reconocer el desempeño de los corredores que ocupen los primeros lugares de cada grupo.

La entrega de kits se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m., en el Centro Comercial El Tesoro, en el puente de Occidente.

Publicidad

La competencia se disputará al día siguiente, el domingo 25 de octubre, con las distancias de 10K y 21K. La ASICS Golden Run Medellín busca reunir a corredores de distintos niveles en una jornada que combina actividad física, bienestar y el desafío de superar los propios límites.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad