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A la manera de Brayan Carreño

En entrevista con El Espectador, el patinador artístico vallecaucano, uno de los mejores del mundo, habló sobre el momento que atraviesa su carrera, su victoria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la posibilidad de ponerle punto final a una trayectoria de 17 años.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Bryan Carreño, referente del patinaje artístico colombiano.
Bryan Carreño, referente del patinaje artístico colombiano.
Foto: World Skate

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Brayan Carreño está parado en la mitad de la pista de madera. Inhala y exhala. Entonces empieza a sonar la música y, desde ese momento, se deja llevar por la melodía.

Los brazos comienzan a moverse hacia los lados. El pecho, que hasta entonces permanece alzado y erguido, se retrae y luego se inclina hacia delante. Cada movimiento es preciso, casi parece ejecutado en cámara lenta. Con los pies se desliza por toda la pista mientras dibuja círculos en el aire con los brazos.

De fondo suena “El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente”. La…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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